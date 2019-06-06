цей матеріал доступний українською

НБУ прогнозирует подорожание электроэнергии в Украине с июля

15:26, 06 июня 2019
Энергетика
153 0
С июля электроэнергия в Украине подорожает на 25% / фото УНИАН

Национальный банк Украины прогнозирует повышение цен на электроэнергию в Украине с июля на 25%, но не ожидает существенного влияния на общий индекс потребительской инфляции.

Читайте также"Нафтогаз" назвал возможные цены на газ для украинцев в июле

Об этом сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он отметил, что вопрос внедрения рынка электроэнергии в Украине с 1 июля остается открытым.

"Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году цены с июля вырастут на 25%, – сказал Сологуб. - Даже если это будет несколько больше, это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля достаточно мала".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #тарифы на свет#тарифы на электроэнергию