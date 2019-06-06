НБУ прогнозирует подорожание электроэнергии в Украине с июля

При этом регулятор не ожидает существенного влияния этого повышения на общий индекс потребительской инфляции.

Национальный банк Украины прогнозирует повышение цен на электроэнергию в Украине с июля на 25%, но не ожидает существенного влияния на общий индекс потребительской инфляции.

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Об этом сообщил на брифинге заместитель главы НБУ Дмитрий Сологуб.

Он отметил, что вопрос внедрения рынка электроэнергии в Украине с 1 июля остается открытым.

"Наш официальный прогноз на сегодняшний день предусматривает, что в этом году цены с июля вырастут на 25%, – сказал Сологуб. - Даже если это будет несколько больше, это не окажет значительного влияния на общий индекс потребительской инфляции, поскольку доля достаточно мала".