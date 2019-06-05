Кабмин допускает доллар по 28 гривень к концу года

Курс на конец 2020 года ожидается на уровне 29,4 гривни/доллар, в 2021 году - 30,5 гривни/доллар, в 2022 году - 30,7 гривни/доллар.

Утвержденная Кабинетом министров Украины среднесрочная стратегия управления государственным долгом на 2019-2022 годы основана на допущении о снижении курса национальной валюты на конец текущего года до 28 гривень/доллар.

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Как говорится в стратегии, курс гривни на конец 2020 года ожидается на уровне 29,4 гривни/доллар, на конец 2021 года - 30,5 гривни/доллар, в 2022 году - 30,7 гривни/доллар.

При том, что среднегодовой курс составит 27,4 гривни/доллар в 2019 году, 28,2 гривни/доллар в 2020 году, 29,4 гривни/доллар в 2021 году и 30,0 гривни/доллар в 2022 году.

Рост реального ВВП ожидается на уровне 2,8%, 3,3%, 3,8% и 4,1%, соответственно.

Дефицит государственного бюджета - 2,23%, 2,09%, 1,88% и 1,70% ВВП, соответственно.

Поступления от приватизации оцениваются в 17,1 миллиарда гривень в 2019 году, 5 миллиардов гривень в 2020 году, 6 миллиардов гривень в 2021 году и 6 миллиардов гривень в 2022 году.

Как сообщал УНИАН, украинская гривня по официальному курсу НБУ за май подешевела к доллару США на 1,4% - до 26,85 гривни/доллар, к евро - на 1,5%, до 29,95 гривни/евро.

С начала года, за январь-май, гривня выросла к доллару на 3%, к евро - на 5,6%.

Государственный бюджет Украины на 2019 год основан на прогнозном показателе курса гривни к доллару США к концу года на уровне 29,4 гривни/доллар.

Согласно консенсус-прогнозу опрошенных УНИАН экспертов, курс гривни к доллару на конец 2019 года составит около 30 гривень/доллар.

Исторический минимум курса украинской гривни по отношению к доллару США был зафиксирован в феврале 2015 года и составил 30,01 гривни/доллар.