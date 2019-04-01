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В Одессе завершен отопительный сезон

10:11, 01 апреля 2019
Энергетика
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Соответствующее распоряжение подписано мэром Одессы 29 марта / фото УНИАН

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Как передает корреспондент УНИАН, подача теплоносителя прекращена в ночь на 1 апреля.

В пресс-службе мэрии сообщили, что решение о завершении отопительного сезона принято с учетом строительных норм и правил.

Соответствующее распоряжение подписано мэром Одессы 29 марта.

Руководителям предприятий всех форм собственности, на балансе которых находятся системы центрального отопления, было поручено обеспечить их отключение.

Коммунальному предприятию «Теплоснабжение города Одессы», руководителям предприятий, на балансе которых находятся системы центрального отопления и горячего водоснабжения, поручено начать выполнение планового ремонта теплотрасс и систем центрального отопления.

Контроль за выполнением данного распоряжения возложен на первого заместителя Одесского городского головы Анатолия Орловского.

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Теги: #Одесса#отопительный сезонпогода в Одессе