В апреле промышленность будет покупать газ дешевле, чем население

«Нафтогаз» с 1 апреля снижает цены на газ для промпотребителей.

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» с 1 апреля снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 19% по сравнению с мартом – до 7188 грн с 8886 грн за тыс. кубометров, говорится в сообщении компании.

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Максимальные цены для промпотребителей с 1 апреля будут снижены на 23,6% - до 7749,6 грн с 9792 грн за тыс. кубометров газа.

Как отметили в компании, ценовые предложения «Нафтогаза» дифференцированы в зависимости от объемов закупки и условий оплаты.

Если покупатель не имеет задолженности перед «Нафтогазом» или будет приобретать не менее 50 тысяч кубометров газа в месяц, то для него устанавливается минимальная цена. Во всех других случаях применяется более высокая цена. Все цены указаны с учетом НДС.

19 октября 2018 года Кабинет министров повысил цену на газ для населения на 23,5% с 1 ноября 2018 года – до 8550 грн за тысячу кубометров.

Как сообщал УНИАН, 14 марта глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что цена газа на европейском рынке упала ниже стоимости газа для населения в Украине, которую своим постановлением от 19 октября прошлого года установил Кабмин. Он также сообщил, что "Нафтогаз", с целью создания конкурентных отношений на рынке газа для населения, предложил правительству отменить режим специальных обязательств, чтобы у людей появилась возможность выбирать поставщика, который предложит наилучшую цену, как это сейчас происходит на рынке промышленных потребителей.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.