Также Маск хочет отправить в тюрьму британского премьера Кира Стармера.

Американский миллиардер Илон Маск, который должен войти в состав президентской администрации Дональда Трампа, предложил идею чтобы США "освободили народ Британии от их тиранического правительства". Опрос с таким предложением он провел на своей платформе Х.

Продолжая публичную кампанию нападок на действующего британского премьера Кира Стармера, Маск ретвитнул сообщение правого блогера. В посте содержались обвинениями в том, что Стармер якобы игнорирует преступления, совершенные мигрантами, но защищает мигрантов от насилия со стороны правых.

"Стармера - в тюрьму", - написал Маск, комментируя ретвитнутое сообщение.

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Позже Маск разместил на своей странице в Х опрос:

"Америка должна освободить народ Британии от их тиранического правительства"

И два варианта ответа: "да", или "нет". Подавляющее большинство голосов в опросе было отдано за "освобождение".

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре назвал "тревожным" то, что владелец социальной сети вмешивается в политику других стран.

"Я считаю тревожным то, что человек с огромным доступом к социальным сетям и большими финансовыми ресурсами настолько напрямую втянут во внутренние дела других стран. Это не то, как это должно быть между демократиями и союзниками", - сказал Стьоре общественному вещателю NRK.

Стьоре отвечал на вопрос о том, беспокоится ли он о возможном вмешательстве Маска в выборы в Норвегии.

"Если бы мы увидели это в Норвегии, я надеюсь и предполагаю, что объединенная политическая среда Норвегии предупредила бы и дистанцировалась бы от этого", - добавил Стьоре.

Маск вмешивается в политику Европы

Как писал УНИАН, в декабре Илон Маск сделал ряд заявлений относительно внутриполитической ситуации в Германии. В частности он прямо поддержал правопопулистскую партию "Альтернатива для Германии", которую подозревают в связях с Россией.

Также Маск активно нападает в соцсетях на британского премьера Кира Стармера, обвиняя того в нежелании расследовать преступления, совершенные мигрантами.

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