Партия "Альтернатива для Германии" неоднократно выступала против поддержки Украины.

Миллиардер Илон Маск выразил свою поддержку ультраправой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ). В последнее время он стал уделять больше внимания правым партиям европейских стран, сообщает Politico.

"Только АдГ может спасти Германию", - написал Маск на своей странице в соцсети X в пятницу, 20 декабря, вместе с этим сделав репост немецкой правой медийной персоны Наоми Зайбт, которая известна своими связями с АдГ.

Отмечается, что Зайбт неоднократно отрицала изменения климата, вызванного деятельностью человека. За это журналисты прозвали ее "анти-Гретой", сравнивая ее со шведской климатической активисткой Гретой Тунберг.

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Кроме того, кандидат в канцлеры от АдГ Алиса Вайдель позже ответила миллиардеру и заявила, что он совершенно прав. По ее словам, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель "разрушила страну", отметили в издании.

Журналисты поделились, что по результатам опросов, "Альтернатива для Германии" занимает второе место перед досрочными выборами в стране, которые назначены на 23 февраля. Это потенциально позволит ей стать крупнейшей оппозиционной партией в следующем парламенте.

Маск же давно выражал свою симпатию к АдГ, подчеркнули в издании. Тем не менее у него есть и некоторые сомнения в их деятельности.

"Почему у некоторых такая негативная реакция на АдГ? Они продолжают говорить "ультраправые" вещи, но политика АдГ, о которой я читал, не кажется экстремистской. Может быть, я что-то упускаю", - писал он в соцсетях в июне.

В издании обратили внимание на то, что многие немецкие политики считают АдГ экстремистской и нацистской партией. Несмотря на это, она получает все больше поддержки в стране.

В издании напомнили, что миллиардер также поддерживал премьер-министра Италии Джорджию Мелони и лидера британской партии Reform UK Найджела Фараджа. После этого член Парламента Великобритании даже похвастался, что Маск "стоит за ним".

"Это не первый раз, когда Илон Маск комментирует немецкую политику в X. Берлин принял к сведению это заявление", - ответил представитель правительства Германии в ответ на пост миллиардера.

Взгляды партии "Альтернатива для Германии" на войну в Украине

Ранее УНИАН писал, что лидер ультраправой партии "Альтернатива для Германии" Тино Хрупалла призвал федеральное правительство признать Россию победителем в войне против Украины. Он также поставил под сомнение дальнейшее членство ФРГ в НАТО.

Кроме того, американское ФБР публиковало большой отчет с фактами российской информационно-психологической операции воздействия на западные общества. Продвижение партии АдГ является частью этих усилий.

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