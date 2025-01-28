Этот объект приблизился к Земле, из-за чего астрономы предупреждали об угрозе.

Объект в космосе, который астрономы сначала назвали "тревожно близким астероидом", направляющимся к Земле, оказался автомобилем Tesla, который Илон Маск запустил в 2018 году в рамках рекламной кампании, пишет The Independent.

Ранее астроном-любитель заявил, что "астероид", который обозначен 2018 CN41, проходил очень близко к Земле. Когда он приблизился к нашей планете менее чем на 240 тысяч км, то вызвал беспокойство, что он может столкнуться с Землей.

В то же время Центр малых планет, который официально признает такие космические камни, в течение суток опроверг такие выводы. Однако там отметили, что этим объектом является вишнево-красный Tesla Roadster, который Илон Маск запустил в космос во время первого полета ракеты Falcon Heavy компании SpaceX.

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"Обозначение 2018 CN41, объявленное в MPEC 2025-A38 от 2 января 2025 года, удаляется. Было указано, что орбита совпадает с искусственным объектом 2018-017A, разгонным блоком Falcon Heavy с родстером Tesla. Обозначение 2018 CN41 удаляется и будет внесено в список как пропущенное", - добавили в сообщении.

В The Independent напомнили, что автомобиль с манекеном по имени "Стармен" был запущен в 2018 году, как фиктивная полезная нагрузка, после того он вращается вокруг Солнца.

Тогда в Tesla отмечали, что отправили автомобиль, а не обычный бетонный блок, чтобы создать "небольшую забаву".

"Все скучное - это ужасно, особенно компании, поэтому мы решили отправить что-то необычное, что-то, что заставило нас почувствовать", - отметили там.

По словам астронома-любителя из Турции, который пожелал называть себя "G", запуск Falcon в этом вопросе никогда не приходил ему в голову.

"Я почти пришел к выводу, что это был настоящий ОСЗ (околоземный объект), и прекратил поиски, но поинтересовался в списке рассылки малых планет, чтобы развеять последние сомнения. По крайней мере, нам удалось отфильтровать некоторые наблюдения не малых планет из базы данных MPC", - добавил "G".

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Ранее ученые сделали открытие, в котором оказалось, что неизвестный объект оторвал от Луны огромный кусок. По их словам, зафиксированный обломок - это своеобразная "мини-Луна".

Также ученые нашли планету, которая имеет наибольшую в истории скорость ветра. Ею оказался газовый гигант WASP-127b, который находится на расстоянии более 500 световых лет от Земли.

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