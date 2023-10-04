Экспорт Украины имеет решающее значение для способности РФ вести войну на истощение.

Зерновой спор между Украиной и Польшей играет непосредственно на руку президенту РФ Владимиру Путину.

Как говорится в материале Bloomberg, эта ссора не выгодна никому, кроме Путина. Экспорт Украины имеет решающее значение для способности РФ вести войну на истощение.

"ЕС был прав, желая снять запрет на импорт пяти стран, который не только нанес ущерб Киеву, но и нарушил принципы общего рынка. В то же время Брюсселю необходимо сбалансировать поддержку Украины с интересами стран-членов ЕС, даже колючих с авторитарным уклоном", - говорится в материале.

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"В краткосрочной перспективе у ЕС в сложившихся обстоятельствах нет иного выбора, кроме как предоставить больше прямых субсидий фермерам, терпящим убытки от украинского импорта…В долгосрочной перспективе ЕС необходимо инвестировать, чтобы помочь Польше и другим странам модернизировать свои отстающие транспортные и складские мощности... Польша должна помнить, что продолжающаяся поддержка Украины служит ее собственным экономическим интересам и интересам безопасности", - говорится в материале.

"Учитывая огромную важность Польши для обороны Украины – и собственной безопасности Европы – быстрое дипломатическое разрешение зернового спора гораздо предпочтительнее ссор и угроз судебных разбирательств. Цена может быть высокой, но потери будут только больше, если союзники будут действовать в противоположных направлениях", - пишет Bloomberg.

Зерновой конфликт с Польшей

15 сентября соообщалось о том, что Польша продлит запрет на экспорт зерна из Украины вопреки решению Еврокомиссии.

Украина подала иск в ВТО против Польши, Словакии и Венгрии из-за запрета на зерно.

В Польше назвали неприемлемым предложение Украины по урегулированию зернового кризиса. В Варшаве считают, что отзыв иска Украиной стал бы хорошим жестом.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал зерновой спор с Польшей. Он отметил, что при всем уважении к полякам, должен думать об интересах Украины.

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