Вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота.

Российские оккупанты готовят корабли и авиацию для блокировки районов Черного моря после выхода из зерновой сделки.

Как сообщает Military Media Center, вооруженные силы РФ активизировали боевую подготовку надводных сил и морской авиации Черноморского флота. В частности, они отрабатывают блокирование морских районов, обнаружение и уничтожение кораблей.

"Очевидно, что россияне практикуют поражение гражданских судов, следующих в и из портов Украины", - говорится в сообщении.

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При этом россияне продолжают совершенствовать систему обороны оккупированного Крыма, особенно на армянском и Перекопском направлениях.

Зерновая сделка

Через год работы зернового соглашения РФ заявила, что хочет из него выйти. Сразу после этого РФ начала наносить удары по портовой инфраструктуре южных областей. Также Кремль фактически объявил о морской блокаде Украины.

25 июля главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуриншас заявил, что выход России из зернового соглашения может привести к росту мировых цен на зерно на 10-15%. По его словам, Черноморская зерновая инициатива сыграла очень важную роль в обеспечении поставок зерна из Украины, что ослабило ценовое давление на рынках продовольственных товаров.

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