Россия устроила блокаду Черного моря, которая сопровождается постоянными обстрелами территории Украины. Если удары продолжатся, РФ может остаться без кораблей до конца войны.
Такое заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью латиноамериканским СМИ, пишет агрентинское издание La Nacion. По его словам, Украина должна доказать, что имеет право импортировать и экспортировать продукцию через свои территориальные воды.
"Если будет блокада, то Украина должна найти способ прекратить блокаду наших вод. Если РФ продолжит доминировать в Черном море и блокировать его, нанося ракетные удары, то Украина будет делать то же, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, у нас немного оружия, но если они будут продолжать стрелять, до конца войны они могут остаться без кораблей", – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что Россия не способна одержать победу, а потому пытается поставить Украину в безвыходную ситуацию, применяя оружие и насилие.
"Поэтому Украина обязательно ответит на любое нападение на наше мирное население, на наших зерновых брокеров. Мы хотим показать, что не россияне должны влиять на всех. Когда аргентинский журналист говорил о колонизации, это тоже политика колонизации Черного моря, Азовского моря. С помощью этих политических методов они хотят доминировать как колонизаторы. Почему они должны решать, что мы можем производить и экспортировать? И они также решают за вас, не давая вам возможности решить. Почему они решают? Это не понятно", – резюмировал глава государства.
Ситуация в Черном море
После того, как 17 июля 2023 года Россия в одностороннем порядке вышла из "зерновой сделки", ситуация в Черном море постоянно обостряется. В частности, 20 июля Минобороны РФ пригрозило атаковать все гражданские суда, движущихся в украинские порты, расценивая их как перевозящие грузы военного назначения.
Кроме того, враг постоянно атакует украинские портовые мощности. За это время были нанесены удары по портам Большой Одессы, а также по дунайским портовым мощностям. Были уничтожены тысячи тонн зерна, в том числе и то, что должны были экспортировать в Китай.
31 июля израильский корабль прорвал российскую блокаду Черного моря и вошел в украинскую ветку Дуная. Тогда сообщалось, что за этим судном в украинские порты направляются еще четыре корабля.