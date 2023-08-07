Так президент отреагировал на блокаду Черного моря и удары по украинской территории.

Россия устроила блокаду Черного моря, которая сопровождается постоянными обстрелами территории Украины. Если удары продолжатся, РФ может остаться без кораблей до конца войны.

Такое заявление президент Владимир Зеленский сделал в интервью латиноамериканским СМИ, пишет агрентинское издание La Nacion. По его словам, Украина должна доказать, что имеет право импортировать и экспортировать продукцию через свои территориальные воды.

"Если будет блокада, то Украина должна найти способ прекратить блокаду наших вод. Если РФ продолжит доминировать в Черном море и блокировать его, нанося ракетные удары, то Украина будет делать то же, что является справедливой защитой наших возможностей. Если они будут продолжать стрелять, у нас немного оружия, но если они будут продолжать стрелять, до конца войны они могут остаться без кораблей", – подчеркнул Зеленский.

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Президент отметил, что Россия не способна одержать победу, а потому пытается поставить Украину в безвыходную ситуацию, применяя оружие и насилие.

"Поэтому Украина обязательно ответит на любое нападение на наше мирное население, на наших зерновых брокеров. Мы хотим показать, что не россияне должны влиять на всех. Когда аргентинский журналист говорил о колонизации, это тоже политика колонизации Черного моря, Азовского моря. С помощью этих политических методов они хотят доминировать как колонизаторы. Почему они должны решать, что мы можем производить и экспортировать? И они также решают за вас, не давая вам возможности решить. Почему они решают? Это не понятно", – резюмировал глава государства.

Ситуация в Черном море

После того, как 17 июля 2023 года Россия в одностороннем порядке вышла из "зерновой сделки", ситуация в Черном море постоянно обостряется. В частности, 20 июля Минобороны РФ пригрозило атаковать все гражданские суда, движущихся в украинские порты, расценивая их как перевозящие грузы военного назначения.

Кроме того, враг постоянно атакует украинские портовые мощности. За это время были нанесены удары по портам Большой Одессы, а также по дунайским портовым мощностям. Были уничтожены тысячи тонн зерна, в том числе и то, что должны были экспортировать в Китай.

31 июля израильский корабль прорвал российскую блокаду Черного моря и вошел в украинскую ветку Дуная. Тогда сообщалось, что за этим судном в украинские порты направляются еще четыре корабля.

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