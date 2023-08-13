Заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский считает, что отношения с Украиной сейчас "не самые лучшие".

С первых дней полномасштабного вторжения России Польша была одним из самых верных сторонников Украины, предоставляя военную и экономическую помощь, а также принимая миллионы украинских беженцев, однако начала накапливаться усталость от войны.

Как говорится в материале The Washington Post, на прошлой неделе между польскими и украинскими официальными лицами произошло открытое столкновение после того, как Марцин Пжидач, советник по внешней политике президента Польши Анджея Дуды, заявил, что Украина должна "начать ценить ту роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".

Его замечания были ответом на растущий спор между Киевом и Варшавой по поводу экспорта украинского зерна в Польшу, в котором премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал действия Польши "недружественными и популистскими".

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"Украина действительно получила большую поддержку со стороны Польши. Сегодня важнее всего защитить интересы польского фермера", — сказал Пшидач.

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Польши Бартоша Чихоцкого для обсуждения 1 августа после комментариев Пшидача. На следующий день польские официальные лица вызвали посла Украины Василия Зварича для аналогичного разговора.

Отношения с Украиной на данный момент "не самые лучшие", заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский. Украина "не должна нападать на своих союзников", добавил он.

Как говорится в материале, этот спор также подчеркнул балансирование, с которым сталкивается Украина, пытаясь согласовать свои насущные потребности с нуждами своих соседей и сторонников — союзников, от которых сейчас зависит само существование Киева, — а также пытаясь свести к минимуму любые разногласия во мнениях, которые Москва могла бы эксплуатировать.

Как говорится в материале, напряжение также указывает на истощение и расшатанные нервы, поскольку российское вторжение приближается к 18-месячной отметке, что вызывает тревогу у некоторых наблюдателей.

Ситуация с украинском зерном

17 июля 2023 года Россия вышла из зернового соглашения, заявив при этом, что корабли в Черном море будут считать перевозящими военные грузы.

4 августа 2023 года Польша заявила, что инвестиции в развитие ее логистической инфраструктуры для наращивания экспорта украинского зерна и других агротоваров должны составлять не менее 1 млрд евро.

Польша также напомнила, что намерена запретить Украине ввозить зерновые продукты на польский рынок после 15 сентября.

8 августа 2023 года в Польше заговорили об увеличении экспорта украинского зерна через Балтийское море. По словам министра сельского хозяйства Польши Роберта Телюса, экспорт украинских зерновых через польские порты в июне вырос до 260 тысяч тонн. Что более чем в два раза больше, чем в начале этого года. Предположительно, этот показатель возрастет, поскольку выход России из Черноморского зернового соглашения заставит Украину искать альтернативные маршруты

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