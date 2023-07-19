В Польше подчеркнули, что это шаг "не против украинцев, а для польских фермеров".

Польша намерена закрыть границу с Украиной для ввоза зерновых продуктов после 15 сентября. Это произойдет, если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт украинского зерна.

Как сообщает РАР, такое заявление польский премьер-министр Матеуш Моравецкий. "Я хочу четко заявить от Министерства сельского хозяйства Республики Польша, что мы не откроем эту границу. Или Европейская комиссия согласится разработать (...) регламент, который продлит этот запрет, или мы это сделаем сами", – подчеркнул он.

В то же время Моравецкий добавил, что Польша принимает такой шаг "не против украинцев, а для польских фермеров". Он также отметил, что закрытие границы будет касаться не только зерна, но и других сельскохозяйственных товаров.

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"Поляки зарабатывают на транзите, это не грозит дестабилизацией внутреннего рынка, поэтому мы облегчаем этот экспорт и делаем транзит возможным", – сказал польский премьер.

Запрет на ввоз украинского зерна в ЕС

Весной 2023 года ряд европейских стран, среди которых Польша, Словакия и Венгрия, столкнулись с избытком украинской зерновой продукции на своем рынке, что существенно вредило местным фермерам. Из-за этого они в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию.

Позже в дело вмешалась Европейская комиссия. Удалось достичь компромисса с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией: они могут блокировать сбыт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на своей территории. При этом страны согласились не препятствовать транзиту агропродукции в другие страны.

В июне действие запрета на ввоз украинского зерна продлили. Мораторий будет действовать до 15 сентября. Однако уже в июле ряд стран ЕС выступили с предложением продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года.

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