Соответствующие расчеты уже переданы Европейской Комиссии.

На фоне срыва зерновой сделки и закрытия "зернового коридора" Польша заявила, что инвестиции в развитие ее логистической инфраструктуры для наращивания экспорта украинского зерна и других агротоваров должны составить не менее 1 млрд евро.

Как сообщает Polskie Radio 24, соответствующие расчеты уже переданы Европейской Комиссии. Польша заявила, что для расширения пограничных терминалов для большегрузных автомобилей (Дорогуск-Ягодин, Гребенне — Рава-Русская, Корчова-Краковец) и железнодорожной инфраструктуры в Перемышле необходимо не менее 500 млн евро.

Польша считает эти инвестиции приоритетными. Также сообщается, что вторая часть суммы, т.е. вторые 500 млн евро должны быть потрачены на модернизацию железнодорожных пограничных переходов между Польшей и Украиной, строительство терминалов для грузовых автомобилей и развитие инфраструктуры управления грузовым движением на границе.

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"В Европе идет дискуссия о том, как обеспечить экспорт украинского зерна на мировые рынки. Часть этого экспорта идет транзитом через польско-украинскую границу, но для увеличения объемов нужны инвестиции в инфраструктуру… Средства ЕС на эти цели были объявлены несколько месяцев назад главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Однако конкретики она не сообщила. Польша в ответ на действия России представила дипломатам и чиновникам ЕС подробные расчеты необходимых инвестиций", - говорится в сообщении.

Ситуация с украинским зерном и позиция Польши

Весной 2023 года ряд европейских стран в одностороннем порядке запретили ввоз украинского зерна на свою территорию.

Позже в дело вмешалась Европейская комиссия. Удалось достичь компромисса с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией. Было принято решение о том,что они могут блокировать сбыт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника на своей территории. При этом страны согласились не препятствовать транзиту агропродукции в другие страны.

В июне 2023 года действие запрета на ввоз украинского зерна продлили до 15 сентября.

19 августа 2023 года Польша заявила о том, что намерена запретить Украине ввозить зерновые продукты на польский рынок после 15 сентября. Сообщалось, что это произойдет, если Еврокомиссия не продлит запрет на импорт украинского зерна. В Польше подчеркнули, что это шаг "не против украинцев, а для польских фермеров".

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