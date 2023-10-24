Украинская и болгарская стороны обсудили вопросы экспорта украинской с/х продукции.

Болгария рассматривает возможность внедрения лицензирования импорта украинского зерна, в частности, подсолнечника.

Об этом шла речь во время встречи министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского с министром земледелия Республики Болгария Кириллом Ватевым, сообщает пресс-служба Минагрополитики.

Отмечается, что стороны обсудили вопросы экспорта украинской сельскохозяйственной продукции. В частности, детали внедрения механизма лицензирования некоторых видов агропродукции, который предложила Украина.

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Также сообщается, что Ватев отметил, что болгарское правительство готовит предложения по внедрению процедуры лицензирования. В частности, рассматривается возможность лицензирования подсолнечника.

Министры договорились координировать ситуацию по срокам начала экспорта по новым правилам и перечню видов агропродукции.

Зерновой конфликт с Болгарией - что известно

15 сентября истек срок действия запрета Еврокомиссии на импорт украинской кукурузы, пшеницы, семян рапса и подсолнечника в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию. Впрочем Польша, Венгрия и Словакия продолжили отказ от украинского зерна.

Однако парламент Болгарии снял блокаду на экспорт в их страну украинского зерна. Тогда глава Минсельхоза Болгарии Кирилл Ватев, подчеркнул, что это не нанесет серьезных убытков экономике государства и обещал усилить поддержку болгарских аграриев.

Но впоследствии Болгария все-таки ввела ограничения на импорт украинского зерна, не выдержав давления местных фермеров, которые в знак протеста начали перекрывать дороги.

В поисках выхода из ситуации, которая обострилась между соседними странами, Украина наработала и предоставила Еврокомиссии план действий для контроля над аграрным экспортом. В частности, предлагалось предоставлять разрешения украинским предприятиям экспортировать определенные объемы зерна в определенные страны, которые определялись бы по согласованию с Еврокомиссией и принимающими сторонами.

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