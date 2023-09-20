Среди условий - продление запрета на импорт украинского подсолнечника и недопуск украинской продукции объемом более 10% собственного производства.

Болгарские фермеры согласились на условия, предложенные правительством в связи с их протестами против ввоза украинского зерна, и сворачивают протесты, сообщает издание БГНЕС.

Среди пунктов меморандума, которые приводят в СМИ - продление запрета на импорт украинского подсолнечника до того времени, когда в стране иссякнет запас этой продукции из урожая 2022-2023 годов и переговоры с Брюсселем о недопуске украинской продукции объемом более 10% от собственного производства.

Также речь идет о государственной помощи фермерам для преодоления негативных экономических последствий из-за войны России в Украине.

Видео дня

Протесты в Болгарии из-за украинского зерна

Ранее в Болгарии сельхозпроизводители и переработчики вывели тяжелую технику на транспортные развязки в знак протеста против решения парламента не продлевать запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника после 15 сентября.

Сегодня премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что Болгария намерена в ближайшее время прекратить импорт семян подсолнечника из Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: