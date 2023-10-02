До конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей.

На фоне массовых антироссийских санкций Болгария запретит въезд российских автомобилей на территорию страны.

Об этом заявил глава пограничной полиции страны Антон Златанов, отметив, что запрет начнет действовать с 2 октября, сообщает 24chasa.bg.

"До конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну", - сказал Златанов.

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"В этом году у нас рекордный миграционный напор. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 50% по итогам первых девяти месяцев... Это огромное количество людей", - сказал он.

Запрет на авто с российскими номерами

С 17 сентября 2023 года запрещается покупать, ввозить или передавать в Европейский Союз автомобили, если они происходят из России или экспортируются из России.

Россиянам запретили въезд в страны ЕС на личных авто, зарегистрированных в РФ. Кроме того, россиянам запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России в страны ЕС запрещен.

5 сентября 2023 года стало известно о том, что в Германии у граждан РФ изымают авто. Под удар попали машины с российскими номерами.

Литва также будет конфисковывать авто с российскими номерами. Таможенные органы Литвы будут у граждан РФ изымать авто, зарегистрированные на территории агрессора. Вскоре с таким же заявлением выступила и Латвия.

Вслед за Латвией и Литвой Эстония запретила въезд авто с российской регистрацией. По словам представителя налогово-таможенного департамента Эстонии Антса Кутти, запрет затронет только легковые авто с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров.

16 сентября стало известно о том, что последняя страна ЕС, граничащая с РФ, закрывает въезд для авто с российскими номерами. Теперь автомобили, зарегистрированные в России, не имеют права въезжать в Польшу.

20 сентября стало известно о том, что последняя страна Шенгена, имеющая сухопутную границу с РФ, ограничит въезд для российских авто. В Норвегии уже действует запрет на импорт автомобилей с российскими номерами.

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