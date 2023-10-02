На фоне массовых антироссийских санкций Болгария запретит въезд российских автомобилей на территорию страны.
Об этом заявил глава пограничной полиции страны Антон Златанов, отметив, что запрет начнет действовать с 2 октября, сообщает 24chasa.bg.
"До конца дня на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских легковых автомобилей в нашу страну", - сказал Златанов.
"В этом году у нас рекордный миграционный напор. По сравнению с прошлым годом наблюдается рост на 50% по итогам первых девяти месяцев... Это огромное количество людей", - сказал он.
Запрет на авто с российскими номерами
С 17 сентября 2023 года запрещается покупать, ввозить или передавать в Европейский Союз автомобили, если они происходят из России или экспортируются из России.
Россиянам запретили въезд в страны ЕС на личных авто, зарегистрированных в РФ. Кроме того, россиянам запрещено временно привозить с собой вещи, импорт которых из России в страны ЕС запрещен.
5 сентября 2023 года стало известно о том, что в Германии у граждан РФ изымают авто. Под удар попали машины с российскими номерами.
Литва также будет конфисковывать авто с российскими номерами. Таможенные органы Литвы будут у граждан РФ изымать авто, зарегистрированные на территории агрессора. Вскоре с таким же заявлением выступила и Латвия.
Вслед за Латвией и Литвой Эстония запретила въезд авто с российской регистрацией. По словам представителя налогово-таможенного департамента Эстонии Антса Кутти, запрет затронет только легковые авто с российскими номерами вместимостью до девяти пассажиров.
16 сентября стало известно о том, что последняя страна ЕС, граничащая с РФ, закрывает въезд для авто с российскими номерами. Теперь автомобили, зарегистрированные в России, не имеют права въезжать в Польшу.
20 сентября стало известно о том, что последняя страна Шенгена, имеющая сухопутную границу с РФ, ограничит въезд для российских авто. В Норвегии уже действует запрет на импорт автомобилей с российскими номерами.