Агросообщество требует продлить запрет на импорт украинской агропродукции и расширить список.

В Болгарии сельхозпроизводители и переработчики вывели тяжелую технику на транспортные развязки в знак протеста против решения парламента не продлевать запрет на импорт из Украины пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника после 15 сентября.

Как пишет Forbes Bulgaria, участники протеста настаивают на том, что им до 30 сентября должны выплатить полную сумму возмещения увеличенных расходов на производство в результате войны в Украине и отмены лимита помощи, а также немедленно выплатить государственную помощь для компенсации фермерам, имеющим полностью необработанную землю.

Также среди требований есть "продление запрета на ввоз из Украины подсолнечника, пшеницы, кукурузы и рапса и введение запрета на ввоз нерафинированного масла, свежих и замороженных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, живых животных, меда и продуктов пчеловодства из Украины, а также усиление контроля за происхождением, качеством и безопасностью импортируемой в страну сельскохозяйственной продукции".

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Вместе с тем среди требований – предоставление необходимых средств для переоформления существующих и предоставления новых государственных дотаций. В частности, включая выплаты для производителей винограда, картофеля, малины, тепличной продукции и табака, а также для производителей меда и животноводческой продукции.

Как отметил премьер-министр болгарского правительства Николай Денков, протест фермеров сейчас проходит с требованиями, которые решены, или с теми, которые не могут быть решены, потому что устанавливаются сроки, которые невозможно выполнить.

"Мы ведем разговор с производителями зерна, и решение о снятии запрета на зерно не могут принимать только производители", – сказал он.

Запрет на импорт украинского зерна

До 15 сентября 2023 года Украине было запрещено экспортировать кукурузу, пшеницу, семена рапса и подсолнечника в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию.

14 сентября Болгария объявила, что снимает запрет на импорт зерна из Украины после 15 сентября.

15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на ввоз зерна из Украины в Польшу, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию.

Однако Словакия, Польша и Венгрия заявили, что продлят ограничения на импорт украинского зерна. Украина сообщила, что будет обжаловать это решение.

Учитывая это, ЕС призвал эти три страны конструктивно относиться к украинскому зерну.

18 сентября 2023 года стало известно о том, что Украина подаст в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за запрета на зерно. Торговый представитель Украины Тарас Качка заявил, что Киев намерен принять ответные меры по польскому экспорту фруктов и овощей.

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