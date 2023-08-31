В МИД рассчитывают, что Турция и другие стороны используют свой авторитет для предотвращения попыток России нарушить международные обязательства.

Министерство иностранных дел Украины призывает международное сообщество не допустить налаживания Россией экспорта зерновых в Черном море без возобновления экспорта украинских зерновых из украинских портов.

"Рассмотрение возможности поддержки экспорта Россией зерновых в Черном море без возобновления экспорта украинских зерновых из украинских портов нанесет серьезный удар по международным обязательствам и международному праву, будет поощрять Москву к дальнейшим агрессивным действиям и усиливать ее ощущение безнаказанности", - говорится в заявлении МИД Украины.

В то же время, Украина как один из гарантов глобальной продовольственной безопасности заинтересована в восстановлении функционирования Черноморской зерновой инициативы для продолжения экспорта украинской сельскохозяйственной продукции на иностранные рынки, в частности Африки и Азии.

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"Мы также активно работаем над запуском альтернативных маршрутов. Черное море должно оставаться открытым для свободной и безопасной торговли", - сказано в заявлении.

"В этом контексте рассчитываем, что Турция, которая неоднократно подтверждала свою нерушимую позицию по сохранению и четкому соблюдению норм международного права, а также другие причастные стороны, используют свой авторитет для предотвращения попыток России снова нарушить международные обязательства и шантажировать мир новыми продовольственными кризисами", - сказано в заявлении.

Также В МИД напомнили, что после выхода из черноморской зерновой инициативы РФ начала ракетными ударами системно уничтожать инфраструктуру украинских портов и места хранения зерновых.

"Такие действия имели целью сделать невозможным дальнейший экспорт украинских зерновых морским путем, уменьшить предложение на глобальных рынках и повысить цены на продовольствие для собственной выгоды. В то же время, грубо нарушая международное право, Российская армия продолжает препятствовать судоходству в Черном море", - отметили в МИД.

Встреча Эрдогана и Путина - последние новости

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным станет почти последним шансом для восстановления Черноморской зерновой инициативы, призванной доставлять украинское зерно в страны Африки и Азии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с диктатором Путиным в России на следующей неделе, согласно источникам Bloomberg.

Эрдоган может поехать в Россию 8 сентября перед саммитом "Большой двадцатки" (G20) в Индии. Цель встречи - обсуждение возобновления "зернового соглашения".

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