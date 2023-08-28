Сообщается, что цель встречи - обсуждение возобновления "зерновой сделки".

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с Владимиром Путиным в России на следующей неделе. Как пишет Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, цель встречи - обсуждение возобновления так называемой "зерновой сделки".

По словам источников, Эрдоган может поехать в Россию 8 сентября перед саммитом "Большой двадцатки" (G20) в Индии.

Сообщается, что президент Турции выступает за возобновление "зерновой сделки", которая позволяла Украине экспортировать зерно через Черное море и которую сорвала Россия. С тех пор мировые цены на пшеницу стали нестабильными.

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В администрации Турции отказались от комментариев по поводу предстоящей встречи.

Встреча Ердогана и Путина - что сообщалось ранее

Напомним, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным "лицом к лицу" в сентябре.

"В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с Путиным лицом к лицу", - сказал он.

Позже СМИ писали, что этот визит очень важен для продления "зерновой сделки". Отмечается, что Анкара против нового альтернативного маршрута для "зернового коридора" без участия Москвы.

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