Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с Владимиром Путиным в России на следующей неделе. Как пишет Bloomberg со ссылкой на двух турецких чиновников, цель встречи - обсуждение возобновления так называемой "зерновой сделки".
По словам источников, Эрдоган может поехать в Россию 8 сентября перед саммитом "Большой двадцатки" (G20) в Индии.
Сообщается, что президент Турции выступает за возобновление "зерновой сделки", которая позволяла Украине экспортировать зерно через Черное море и которую сорвала Россия. С тех пор мировые цены на пшеницу стали нестабильными.
В администрации Турции отказались от комментариев по поводу предстоящей встречи.
Встреча Ердогана и Путина - что сообщалось ранее
Напомним, на днях президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным "лицом к лицу" в сентябре.
"В сентябре пройдет встреча "Большой двадцатки" в Индии и Генеральная Ассамблея ООН в США. Если мы найдем возможность в этой загруженной обстановке, мы встретимся и поговорим с Путиным лицом к лицу", - сказал он.
Позже СМИ писали, что этот визит очень важен для продления "зерновой сделки". Отмечается, что Анкара против нового альтернативного маршрута для "зернового коридора" без участия Москвы.