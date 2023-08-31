Также глава МИД Дмитрий Кулеба просит страны-члены Евросоюза усилить украинскую ПВО для защиты портовой инфраструктуры.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что встреча президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с российским президентом Владимиром Путиным станет почти последним шансом для восстановления Черноморской зерновой инициативы, призванной доставлять украинское зерно в страны Африки и Азии.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Кулеба сказал во время вступительного слова на неформальном заседании глав МИД стран-членов Европейского Союза, которое проходит в городе Толедо (Испания).

Глава МИД Украины отметил, что сентябрь будет очень важным месяцем для "зерновой инициативы" и Формулы мира.

Видео дня

"Мы знаем, что состоится встреча между президентом Эрдоганом и президентом Путиным. И это, по сути, будет почти последней возможностью выяснить, вернется ли Россия в Черноморскую зерновую инициативу", - сказал Кулеба.

При этом, как сказал министр, Украина параллельно развивает альтернативный морской путь, когда корабли выходят из украинских портов и почти сразу входят в территориальные воды Румынии. В частности, уже два корабля прошли через этот коридор.

"Поэтому, пожалуйста, подумайте, как вы сможете помочь обезопасить этот зерновой коридор, когда корабли находятся в территориальных водах Украины", - сказал Кулеба.

В этой связи, он отметил важность предоставления Украине систем противовоздушной обороны.

Встреча Эрдогана и Путина - что известно

Как сообщал УНИАН, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган намерен встретиться с диктатором Путиным в России на следующей неделе, согласно источникам Bloomberg. Эрдоган может поехать в Россию 8 сентября перед саммитом "Большой двадцатки" (G20) в Индии. Цель встречи - обсуждение возобновления "зерновой сделки".

Сообщается, что президент Турции выступает за восстановление "зернового соглашения", которое позволяло Украине экспортировать зерно через Черное море и которое сорвала Россия. С тех пор мировые цены на пшеницу стали нестабильными.

Зерновая сделка - шантаж России

17 июля Москва официально объявила о выходе из "зерновой сделки". По словам президента РФ Владимира Путина, для восстановления сделки необходимо вывести из-под санкций поставки российского зерна и удобрений "на мировые рынки", подключить банки к SWIFT, снять "все ограничения", возобновить поставки запчастей для сельхозтехники и "решить вопрос с фрахтом и страхованием российских судов".

Вас также могут заинтересовать новости: