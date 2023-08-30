Этот вопрос вынесут для обсуждения на встрече с представителями Турции.

Москва придумала свое зерновое соглашение. В Кремле хотят привлечь Турцию и Катар для реализации этой инициативы.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров планирует провести встречу с турецким коллегой Хаканом Фиданом, который 31 августа должен прибыть в Москву. Стороны намерены обсудить экспорт российского зерна.

При этом в МИД РФ заявляют, что придумали "альтернативу" зерновому соглашению, в рамках которого Кремль хочет доставить в Турцию миллион тонн зерна для переработки за деньги Катара, чтобы потом продать "нуждающимся странам".

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"Рассматриваем этот проект как хорошую рабочую альтернативу черноморской сделке", - говорится в заявлении Министерства иностранных дел России.

Зерновое соглашение - последние новости

8 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган настаивает на продлении зернового соглашения, которое ранее саботировала Москва. 14 июля появилсь информация, что Эрдоган "приказал" Путину продлить зерновую сделку.

17 июля срок действия зернового коридора истек, а Россия отказалась продлевать договов. Кроме того, Кремль отозвал все гарантии безопасности для судов, которые перевозили украинское зерно.

27 августа издание Reuters сообщило, что высокопоставленный представитель ЕС призвал Россию возобновить соглашение для экспорта зерна из Украины через Черное море.

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