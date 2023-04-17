Запрет на импорт зерна в ряде стран ЕС аргументируют необходимостью защитить своих фермеров.

Венгрия может продлить запрет на импорт украинского зерна и после текущего крайнего срока 30 июня. Ранее несколько стран Европы запретили ввозить продовольствие из Украины.

Об этом заявил в понедельник госсекретарь министерства сельского хозяйства Венгрии Шандор Фаркаш, пишет Reuters. Запрет на импорт зерна в ряде стран аргументируют необходимостью защитить своих фермеров.

По словам Фаркаша, Будапешт продлит запрет и после 30 июня, если Евросоюз не сможет утвердить достаточные меры для защиты венгерских фермеров.

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Запрет на ввоз украинского зерна - что известно

Как сообщал УНИАН, 15 апреля Польша временно, до 30 июня, запретила ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины, но добавили, что готовы решить проблему через межгосударственное соглашение с Украиной. Введенный Польшей запрет касается и транзита агропродукции в третьи страны.

После Польши такое же решение о временном запрете на ввоз зерновых и масличных культур, а также ряда других сельхозпродуктов из Украины приняла Венгрия. Там свое решение также объясняют защитой своих сельхозпредприятий от наплыва более дешевой украинской продукции. При этом в Венгрии пообещали сохранить транзит украинской агропромышленной продукции через свою территорию.

В Европейской комиссии осудили решения Польши и Венгрии и напомнили, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС. Поэтому подобные односторонние действия - неприемлемы.

Однако уже 17 апреля аналогичное решение о запрете на украинское зерно приняла Словакия. Братислава призвала на правительственном уровне ввести более жесткие меры для регулирования импорта товаров из Украины.

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