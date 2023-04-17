Низкие мировые цены и спрос означают, что зерно остается в ЕС, а не продается на другие рынки.

На этой неделе представители стран-членов Европейского союза обсудят в Брюсселе решение Польши и Венгрии запретить импорт зерна и другого продовольствия из Украины.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника ЕС. По его словам, низкие мировые цены и спрос означают, что зерно остается в блоке, а не продается дальше.

Отмечается, что переизбыток зерна стал политической проблемой для правящей в Польше партии "Право и справедливость" (ПиС) в год выборов.

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"Мы ожидаем, что Польша и Венгрия дадут какое-то объяснение, а также будет реакция Европейской комиссии", - сказал чиновник. Он добавил, что эта проблема поднималась на последнем саммите национальных лидеров ЕС, в том числе Словакией и Румынией.

"Есть проблема, и мы ожидаем, что Комиссия выступит с предложением по этому поводу… Посмотрим, что мы сможем сделать в ближайшие недели и месяцы", - сказал чиновник ЕС.

Запрет на ввоз зерна из Украины в Европу

Как сообщал УНИАН, из-за переизбытка украинского зерна в некоторых странах Европы местные фермеры вышли на протесты. Зерно и продовольство из Украины в Европу начало активно поступать после того, как ЕС отменил тарифы и квоты на его импорт, чтобы оно могло идти транзитом через в другие регионы мира в условиях российской морской блокады Украины.

Однако польские аграрии были недовольны, что на местный рынок попало много дешевого украинского зерна. Ситуация привела к тому, что 5 апреля министр сельского хозяйства Польши Генрик Ковальчик заявил, что уходит в отставку. Протесты фермеров происходили и в Болгарии: украинское зерно дешевле болгарского, из-за чего местные аграрии не могут продать свой урожай.

15 апреля Польша временно запретила ввоз зерна и десятков других видов продовольствия из Украины. В Варшаве подчеркнули, что это сделано для защиты их фермеров, но готовы решить проблему через межгосударственное соглашение с Украиной. Министр аграрной политики Украины Николай Сольский заявил, что Киев хочет вновь открыть транзит продовольствия и зерна через Польшу в качестве первого шага на переговорах в Варшаве в понедельник.

Вслед за Польшей решение о временном запрете на ввоз зерновых и масличных культур, а также ряда других сельхозпродуктов из Украины приняла Венгрия. В Будапеште объяснили, что из-за импорта украинской продукции местные фермеры не могут сбывать свой товар, что влечет за собой серьезный ущерб местному сельскому хозяйству.

В Европейской комиссии осудили односторонние решения Польши и Венгрии. Там напомнили, что торговая политика является исключительной компетенцией ЕС, и поэтому односторонние действия неприемлемы.

Несмотря на критику Еврокомиссии, 17 апреля аналогичное решение о запрете на украинское зерно приняла Словакия. Днем ранее в Болгарии заявили, что также рассматривают такой вариант.

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