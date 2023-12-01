За неделю этот овощ подорожал в среднем на 20%.

В Украине картофель сейчас стоит в 2 раза дороже, чем в аналогичный период прошлого года.

Как сообщили эксперты аналитического проекта EastFruit, с начала текущей недели закупочная стоимость картофеля выросла до 10-14 грн/кг, что в среднем на 20% выше, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам самих производителей, повышать цены в данном сегменте им позволяет не только высокий спрос, но и сокращение предложения данной продукции из мелких хозяйств населения, поскольку из-за ухудшения погодных условий большинство производителей не имеет возможности отгружать свою продукцию на рынок.

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При этом операторы рынка отмечают, что рост цен не способствовал снижению спроса на картофель, в связи с чем они не исключают, что на следующей неделе фермеры будут предпринимать попытки в очередной раз повысить цены в этом сегменте.

Стоимость овощей на украинском рынке

В первой половине ноября значительно подорожал лук. За неделю цены на нее выросли на 25%. Со временем начала расти стоимость картофеля. За неделю она стала на 17% дороже.

В середине ноября изменились цены на огурцы и свеклу. Тепличные огурцы за неделю подорожали на 10%, а свекла за это время подешевела на 19%.

В конце последнего месяца осени ощутимо выросли цены на капусту. Они подскочили за неделю примерно на 20%.

В Минагрополитики прогнозируют, что в Украине зимой рекордного подорожания овощей "борщевого набора" не ожидается. Однако их цены могут расти ежемесячно на несколько процентов.

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