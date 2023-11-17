Сейчас предложение огурцов сокращается, свеклы – увеличивается.

Сейчас тепличные комбинаты предлагают к продаже огурец по 60-75 грн/кг, что в среднем на 10% дороже, чем неделей ранее.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, дальше повышать цену на свою продукцию украинским производителям позволяет стабильный спрос розничных сетей на огурец.

Также поддержку ценам на огурец в Украине оказывает стремительное сокращение предложения этой продукции. Большинство местных тепличных комбинатов уже фактически завершили сезон реализации текущего оборота.

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При этом, как отмечают эксперты, несмотря на очередное подорожание в данном сегменте, тепличный огурец в Украине все же стоит в среднем на 20% дешевле, чем в аналогичный период прошлого года.

В то же время столовая свекла за неделю удешевел в среднем на 19%, производители продают его за 5-8 грн/кг.

Основной причиной понижательного ценового тренда в данном сегменте эксперты называют увеличение объемов предложения столовой свеклы на рынке на фоне сдержанного спроса на данную продукцию.

Вместе с тем отпускные цены на столовую свеклу в Украине уже в среднем на 20% ниже, чем в середине ноября 2022 года.

Цены на овощи в Украине

В начале ноября на украинском рынке тепличные огурцы начали дешеветь, но они были все равно дороже импортируемых.

По состоянию на 7 ноября 2023 года значительно подорожал лук. Она стала на 25% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Затем начали расти цены на картофель. 9 ноября цены на картофель варьировались в пределах 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам экспертов, в ноябре капуста может вырасти в цене на 10 процентов, до 9 грн/кг, свекла – до 8,50 грн/кг (+6%), Лук репчатый – до 14 грн/кг (+13%), морковь – до 10 грн/кг (+7%).

Отмечается, что к Новому году цены на овощи могут дополнительно вырасти до 15%. Ожидается, что из-за высокого спроса и ограниченности качественного предложения больше всего вырастет цена на репчатый лук.

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