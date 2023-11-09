Большинство производителей планируют и дальше повышать цены на этот овощ.

В Украине сейчас цены на картофель варьируются в пределах 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

Об этом сообщили эксперты аналитического проекта EastFruit. По словам фермеров, повышать цены в данном сегменте им позволил не только высокий спрос, но и сокращение предложения данной продукции на рынке, поскольку уборочная кампания в большинстве регионов страны уже фактически завершается.

При этом большинство крупных производителей продолжают сдерживать продажи картофеля, что также активизирует его подорожание. Фермеры отмечают, что в текущем сезоне очень высокий процент некондиционной продукции, которая не пригодна к закладке на длительное хранение.

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По подсчетам аналитиков, сейчас картофель в Украине уже стоит в среднем на 46% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство производителей планируют и дальше повышать цены на качественную продукцию.

Стоимость овощей в Украине осенью

В Украине во второй половине октября резко подорожали морковь, огурцы и картофель.

В начале ноября на украинском рынке тепличные огурцы начали дешеветь, но они были все равно дороже импортных.

По состоянию на 7 ноября 2023 г. значительно подорожал лук. Он стал на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

По словам экспертов, в ноябре капуста может вырасти в цене на 10 процентов, до 9 грн/кг, свекла – до 8,50 грн/кг (+6%), лук репчатый – до 14 грн/кг (+13%), морковь – до 10 грн/кг (+7%).

Отмечается, что к Новому году цены на овощи могут дополнительно вырасти до 15%. Ожидается, что из-за высокого спроса и ограниченности качественного предложения больше всего вырастет цена на репчатый лук.

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