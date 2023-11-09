В Украине сейчас цены на картофель варьируются в пределах 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
Об этом сообщили эксперты аналитического проекта EastFruit. По словам фермеров, повышать цены в данном сегменте им позволил не только высокий спрос, но и сокращение предложения данной продукции на рынке, поскольку уборочная кампания в большинстве регионов страны уже фактически завершается.
При этом большинство крупных производителей продолжают сдерживать продажи картофеля, что также активизирует его подорожание. Фермеры отмечают, что в текущем сезоне очень высокий процент некондиционной продукции, которая не пригодна к закладке на длительное хранение.
По подсчетам аналитиков, сейчас картофель в Украине уже стоит в среднем на 46% дороже, чем в аналогичный период прошлого года. При этом большинство производителей планируют и дальше повышать цены на качественную продукцию.
Стоимость овощей в Украине осенью
В Украине во второй половине октября резко подорожали морковь, огурцы и картофель.
В начале ноября на украинском рынке тепличные огурцы начали дешеветь, но они были все равно дороже импортных.
По состоянию на 7 ноября 2023 г. значительно подорожал лук. Он стал на 25% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.
По словам экспертов, в ноябре капуста может вырасти в цене на 10 процентов, до 9 грн/кг, свекла – до 8,50 грн/кг (+6%), лук репчатый – до 14 грн/кг (+13%), морковь – до 10 грн/кг (+7%).
Отмечается, что к Новому году цены на овощи могут дополнительно вырасти до 15%. Ожидается, что из-за высокого спроса и ограниченности качественного предложения больше всего вырастет цена на репчатый лук.