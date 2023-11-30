Предложение этой продукции довольно ограничено, отметили аналитики.

Цены в Украине на популярный овощ ощутимо возросли. Украинские производители сейчас продают белокочанную капусту по цене 7-10 грн/кг, что в среднем на 20% дороже, чем неделю назад.

Как сообщают аналитики проекта EastFruit, предложение этой продукции довольно ограничено - многие хозяйства предпочитают не спешить с продажами, поскольку не исключают, что в ближайшие недели цены на эту продукцию могут и дальше расти.

В то же время оптовые компании проявляют достаточно высокую заинтересованность в закупке капусты и готовы повышать закупочные цены.

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Эксперты отмечают, что сейчас стоимость белокочанной капусты в Украине уже в среднем на 13% выше, чем в конце ноября прошлого года. При этом, большинство ключевых игроков рынка не исключают дальнейшего подорожания этой продукции, если погодные условия в ближайшее время не нормализуются.

Цены на овощи в Украине - это стоит знать

В октябре 2023 года средние потребительские цены на продукты питания увеличились по сравнению с сентябрем на 1%, прекратив тем самым свое снижение, которое продолжалось с июля текущего года. В частности, больше всего увеличились цены на овощи (+14%).

Эксперты объясняют, что общее подорожание овощей на фоне продолжения падения цен на продукцию "борщевого набора" произошло, скорее всего, за счет поступления овощей закрытого грунта.

В первой половине ноября значительно подорожал лук. За неделю цены на него возросли на 25%. Со временем начала увеличиваться стоимость картофеля. За неделю она стала на 17% дороже.

В середине ноября изменились цены на огурцы и свеклу. Тепличные огурцы за неделю подорожали на 10%, а свекла за это время подешевела на 19%.

В Минагрополитики прогнозируют, что в Украине зимой рекордного подорожания овощей "борщевого набора" не ожидается. Однако их цены могут расти ежемесячно на несколько процентов.

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