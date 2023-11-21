В прошлом году овощи дорожали из-за оккупации Херсонской и Запорожской областей, где они обычно активно выращивались.

В Украине зимой рекордного подорожание овощей борщевого набора не ожидается. Однако их цены могут расти ежемесячно на несколько процентов.

"Мы уверены, что пик цен на эти овощи (борщевого набора – УНИАН), прежде всего на морковь и лук, мы уже прошли и к этому возвращаться не будем", – сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Высоцкий напомнил, что в прошлом году и до середины этого были высокие цены на эти овощи, потому что были оккупированы части Херсонской и Запорожской областей, где они обычно активно выращивались. При этом фермеры других регионов Украины не успели тогда их посадить.

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В этом году, по словам чиновника, ситуация иная, потому что к выращиванию овощей подключились производители Центральной и Западной Украины. Поэтому потребитель видит это по ценам, поскольку, например, лук сейчас втрое дешевле, чем был в пиковый период.

"Объемы производства этих овощей дают уверенность, что таких рекордных цен уже точно не будет. Существует определенная потребительская инфляция, связанная с тем, что хранение стоит денег. Понятно, что немного, на несколько процентов они будут дорожать, потому что есть расходы на их хранение. Но таких рекордных ажиотажных цен не предвидится", - прогнозирует Высоцкий.

Цены на овощи на украинском рынке

В первой половине ноября значительно подорожал лук. Она стала на 25% дороже, чем в конце предыдущей рабочей недели.

Впоследствии начали расти цены на картофель. 9 ноября цены на картофель варьировались в пределах 8-12 грн/кг, что в среднем на 17% дороже, чем в конце прошлой рабочей недели.

В середине ноября изменились цены на огурцы и свеклу. Тепличные огурцы за неделю подорожали на 10%, а свекла за это время подешевела на 19%.

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