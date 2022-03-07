Министр аграрной политики и продовольствия подчеркнул, что очень важно обеспечить продовольствием страну и в этом году.

Украина начинает едва ли не самую важную посевную за свою историю. В прошлом году мы собрали рекордный урожай, и сверхважно обеспечить продовольствием нашу страну и в этом году.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр аграрной политики и продовольствия Ромен Лещенко.

"Я обращаюсь к каждому аграрию, к каждому, кто задействован в сельскохозяйственной, рыбной, животноводческой отраслях. Вы – армия, которая сможет выстоять, вы – наша надежда", – отметил министр.

Он сообщил, что правительство ввело бронирование военнообязанных.

"Аграрные предприятия и производители продовольствия – подавайте на Минагрополитики списки критически важных работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время", – проинформировал Лещенко.

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