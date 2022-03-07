Украина начинает едва ли не самую важную посевную за свою историю. В прошлом году мы собрали рекордный урожай, и сверхважно обеспечить продовольствием нашу страну и в этом году.
Об этом на своей странице в Facebook написал министр аграрной политики и продовольствия Ромен Лещенко.
"Я обращаюсь к каждому аграрию, к каждому, кто задействован в сельскохозяйственной, рыбной, животноводческой отраслях. Вы – армия, которая сможет выстоять, вы – наша надежда", – отметил министр.
Он сообщил, что правительство ввело бронирование военнообязанных.
"Аграрные предприятия и производители продовольствия – подавайте на Минагрополитики списки критически важных работников, которым будет предоставлена отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации и на военное время", – проинформировал Лещенко.