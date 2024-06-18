Пошлины на ввоз в ЕС украинского овса уже возобновили.

С 6 июня Европейский Союз (ЕС) продлил еще на год освобождение от таможенных пошлин на импорт сельскохозяйственной продукции из Украины, принятое в 2022 году для поддержки Киева на фоне российского вторжения. Но перед лицом гнева европейских фермеров, Брюссель воспользовался "аварийным тормозом".

Об этом пишет Le Monde. В частности, Еврокомиссия подчинила импорт украинского овса условиям торгового соглашения, действующего с 2016 года до 5 июня 2025 года.

"Таможенный импорт мяса птицы, яиц, сахара, кукурузы, меда, овса и круп (пророщенных зерен) теперь ограничен средними объемами импорта с середины 2021 года до конца 2023 года, при превышении которых тарифы автоматически восстанавливаются в течение 14 дней – мягкая пшеница и ячмень не подпадают под действие тарифов", – говорится в материале.

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Что касается овса, то среднегодовой импорт с середины 2021 года до конца 2023 года составлял около 2 440 тонн, и "как только этот объем был достигнут, Комиссия снова ввела соответствующую тарифную квоту", говорится в пресс-релизе.

Всего в 2022 году Украина экспортировала около 7 000 тонн овса по всему миру, а с июля 2023 года по май 2024 года – 11 173 тонны.

Экспорт продукции из Украины

Украина за май экспортировала рекордный объем сахара. Речь идет о 108 тысячах тонн. При этом в Европейский союз украинские производители поставили 65% от общего объема.

В мае NYT писало, что морской экспорт зерна из Украины вернулся к довоенному уровню. Отмечалось, что беспрепятственный проход кораблей с украинской агропродукцией обеспечило то, что Украина смогла выбить российские корабли из Черного моря.

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