Украина также ожидает переговоров с Польшей для согласования позиций по экспорту украинского зерна.

Благодаря удачным действиям Вооруженных сил Украины 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морским путем. Об этом в комментарии УНИАН сказал исполняющий обязанности министра аграрной политики Тарас Высоцкий.

"Абсолютное большинство - 87% украинской аграрной продукции последние месяцы экспортируется морским путем, это правда. Это прежде всего благодаря нашим военным, которые смогли создать безопасные условия для судоходства в Черном море", - сказал он.

По его словам, из-за войны трудно предвидеть, что будет в будущем, но по состоянию на сейчас, проблематики с физическим вывозом сельскохозяйственной продукции через порты нет.

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Кроме того, отвечая на вопрос, когда будут возобновлены переговоры с Польшей по экспорту украинского зерна, он отметил, что между Украиной и Польшей была договоренность, которая все еще в силе. А в части двусторонней торговли через Польшу, Украина постоянно обновляет статистические данные.

"Мы обновили (статистические данные - УНИАН) и официально подали запрос на проведение следующего звонка переговоров совместно с профильными ассоциациями для согласования позиций с новым урожаем на следующий маркетинговый год", - сообщил Высоцкий.

Министр отметил, что обычно согласование даты переговоров длится две-три недели. Поэтому украинская сторона ждет обратной связи.

"По состоянию на сегодня, мы знаем, что торговля происходит. Все пункты пропуска разблокированы, но важно поддерживать диалог, чтобы и в дальнейшем так было", - добавил министр.

Украинский экспорт - что известно

В августе 2023 года ВМС ВСУ сообщили об открытии временного маршрута для гражданских судов в направлении портов Одессы.

13 мая 2024 года начальник Центра стратегических коммуникаций Сил обороны юга Дмитрий Плетенчук заявил, что украинский морской экспорт снова преобладает над речным. По его словам, если раньше именно путь через Дунай сыграл очень существенную и важную роль в украинском экспорте, то сейчас ситуация наоборот.

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