Импортная малина в США и Канаде стоит дороже, чем в других странах-импортерах.

Украина впервые экспортировала крупные партии замороженной малины в морских контейнерах в США и Канаду.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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"По одной партии малины было отправлено в Канаду и в США в размере одного морского контейнера. Логистика заняла около полутора месяцев, а покупатель остался доволен качеством поставленной продукции", – говорится в сообщении.

Важность этого события для ягодной отрасли Украины объясняется тем, что импортная малина в США и Канаде стоит дороже, чем в других странах-импортерах, а также высокими требованиями к качеству, которого смогли достигнуть украинские производители.

"На США и Канаду приходится около 80% всего глобального импорта замороженной малины в стоимостном измерении. Однако Украина традиционно экспортировала замороженную малину преимущественно в Польшу, которая хорошо зарабатывает на реэкспорте украинской малины в другие страны мира. Поэтому выход на прямые поставки замороженной малины в страны с высокими импортными ценами на эту ягоду является очень важным шагом для дальнейшего развития ягодного бизнеса в Украине", — объяснил экономист Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Андрей Ярмак.

Экспорт аграрной продукции:

С начала 2021 года Украина увеличила внешнюю торговлю аграрной продукцией, а больше всего украинского продовольствия закупили страны Азии.

Экспорт продовольствия Украиной за 8 месяцев вырос на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а импорт - на 20,5%.

Автор: Анна Нагорная