Крупнейший покупатель украинского продовольствия - Азия.

С начала 2021 года Украина увеличила внешнюю торговлю аграрной продукцией, а больше всего украинского продовольствия закупили страны Азии.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства агрополитики и продовольствия.

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В частности, экспорт продовольствия Украиной за 8 месяцев вырос на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, а импорт - на 20,5%.

Больше всего наша страна продает за рубеж подсолнечного масла (свыше 25% всех поставок), кукурузы (почти 24%) и пшеницы (почти 14%).

Как отметили в министерстве, азиатские страны занимают самую большую нишу в экспорте украинской агропродукции – более 50%.

За январь-июль 2021 года Украина экспортировала в страны Азии продукции на 7,57 млрд долларов, ЕС – на 4,09 млрд долл., Африки - 1,91 млрд долл., стран СНГ - на 0,84 мрд долл., Северной и Южной Америки – на 0,16 млрд долл.

"В топ-5 стран по экспорту украинской аграрной продукции вошли Китай (2,7 млрд долл.), Индия (1,06 млрд долл.), Нидерланды (1,02 млрд долл.), Египет (0,8 млрд долл.) и Турция (0,6 млрд долл.)", – говорится в сообщении.

При этом больше всего товаров Украина импортирует из ЕС – 48,8% (2,34 млрд долл), из Азии -20% (0,96 млрд долл.) и из Северной и Южной Америки -13,3% (0,64 млрд долл.).

Чаще всего в Украину везут мороженую рыбу – 4,9%, семена подсолнечника – 4,2% и другие пищевые продукты – 4,4%.

Потребительская инфляция в Украине:

По данным Госстата, потребительская инфляция в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года составила 10,2%, оставшись на июльском уровне.

Цены на сахар и подсолнечное масло в Украине в августе в годовом выражении - по сравнению с августом 2020 года – повысились на 91,2% и 75,6% соответственно.

Повышение цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 29% произошло в основном из-за подорожания природного газа на 96,1% и электроэнергии на 36,6%.

По состоянию на 1 октября 2021 года производители прогнозировали дальнейший рост цен на продукты и услуги.

Автор: Анна Нагорная