С начала сезона Украина отправила на экспорт на 10% больше зерна, чем за аналогичный период прошлого сезона.

Украина ускоряет темпы экспорта зерна на фоне прогноза рекордного урожая зерновых культур, который аграрии еще продолжают собирать.

Как свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия от 9 августа, с начала нового маркетингового года (МГ, июль 2021 - июнь 2022) Украина экспортировала 3,86 млн тонн зерновых нового урожая, что на 365 тыс. тонн, или на 10%, больше, чем за такой же период прошлого МГ.

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В частности, пшеницы отправлено на экспорт 1,4 млн тонн (на четверть меньше аналогичного периода прошлого года), ячменя - 1,39 млн тонн (на четверть больше), кукурузы - 1,05 млн тонн (в два раза больше), ржи - 5,1 тыс. тонн (против 4,8 тыс. тонн годом ранее).

Прогнозы:

Министерство аграрной политики и продовольствия ожидает восстановления объемов экспорта зерновых и зернобобовых культур из Украины в текущем маркетинговом году (МГ, июль 2021 - июнь 2022) до показателей рекордного 2019-2020 МГ.

В частности, экспорт зерновых ожидается на уровне 56 млн тонн при рекордном урожае в 75,8 млн тонн.

По состоянию на 9 августа 2021 года аналитики прогнозировали, что Украина в этом году может собрать до 32 млн тонн урожая пшеницы, что является рекордным показателем за всю историю независимости.

Автор: Анна Нагорная