Урожай пшеницы в этом году может достичь 32 млн тонн, тогда как в прошлом году он составил чуть более 25 млн тонн.

Украина в этом году может собрать до 32 млн тонн урожая пшеницы, что является рекордным показателем за всю историю независимости.

Об этом сообщают аналитики Graintrade.

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Отмечается, что украинские аграрии к 5 августа уже собрали 23,4 млн тонн пшеницы с 72% площадей, а ее урожайность значительно выше, чем в прошлом году.

"На фоне высокой урожайности пшеницы в южных регионах и учитывая традиционно высокую урожайность в центральных и западных областях, все более вероятными выглядят прогнозы урожая пшеницы на уровне 31-32 млн тонн", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что в ближайшую неделю в Украине ожидается сухая и теплая погода, которая позволит завершить уборку ранних зерновых во всех регионах.

В 2020 году урожай пшеницы составил 25,1 млн тонн.

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Автор: Анна Нагорная