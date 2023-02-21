В настоящее время продолжаются переговоры с партнерами по "зерновому соглашению" – ООН и Турцией – касательно его пролонгации после середины марта.

Украина планирует привлечь к "зерновому соглашению" Николаевский порт и увеличить ассортимент продукции для экспорта морем.

Об этом первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий сообщил в эфире информационного телемарафона.

По его словам, в настоящее время продолжаются переговоры с партнерами по "зерновому соглашению" - ООН и Турцией - о его пролонгации после середины марта, когда истекает срок действия действующего "соглашения".

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"Мы подчеркиваем несколько вещей, критических для "зернового соглашения". Это расширение географии отправки из портов, прежде всего, речь идет о Николаевском порте, который до войны был одним из крупнейших с точки зрения физических объемов отправки сельхозпродукции. И также важно говорить о расширении номеклатуры, то есть перечне сельхозпродукции, которая может экспортироваться", – отметил Высоцкий.

Он подчеркнул, что в Украине, кроме зерновых, масличных и продуктов переработки, производится еще много ценной продукции с добавленной стоимостью.

"Это продукция садоводства, животноводства. Мир нуждается и в другой аграрной продукции из Украины, и она должна быть приобщена к "зерновому соглашению", - добавил замминистра.

Экспорт во время войны

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

В январе 2023 года саботаж РФ привел к значительному сокращению экспорта зерна из Украины.

26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что суточное количество выходов загруженных судов по "зерновому коридору" из украинских портов упало до антирекордного показателя.

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