Для зерновых минимальное водоизмещение возрастет с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, для масла - с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн.

Украина намерена увеличить тоннажность судов, проходящих через "зерноввой коридор".

Как сообщила пресс-служба министерства инфраструктуры, данное решение было прнято с целью увеличения объема экспорта в условиях полномасштабного российского вторжения и уменьшения времени простоя.

Как говорится в соообщении, для зерновых минимальное водоизмещение возрастет с 20 тысяч тонн до 25 тысяч тонн, для масла - с 6 тысяч тонн до 10 тысяч тонн.

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По сравнению с предыдущей неделей, объем экспорта через порты Большой Одессы увеличился на 152 тысячи тонн. В то же время, продолжает снижаться показатель захода новых судов под загрузку. На прошлой неделе порты Большой Одессы приняли только 16 судов, позапрошлой — 25 судов.

Тенденция к снижению заходов суден по агроэкспорту обусловлена действиями России в инспекционной зоне в Босфоре.

"Россияне целенаправленно саботируют проведение инспекций под разными необоснованными, а иногда абсурдными предлогами. В связи с этим в очереди инспекции Совместного координационного центра, по состоянию на 12 февраля, ожидают 145 судов, из которых 122 - направляются в украинские порты за агропродукцией", - заявили в министерстве.

Экспорт во время войны

22 июля 2022 года Украина и Россия при посредничестве Турции подписали отдельные соглашения с ООН о восстановлении после начала полномасштабной войны экспорта украинской аграрной продукции по Черному морю.

1 августа из Одессы вышло первое с 24 февраля судно с украинским продовольствием.

26 ноября 2022 года началась реализация новой международной инициативы Grain from Ukraine, в рамках которой украинское продовольствие будут экспортировать в страны Африки и Азии.

В январе 2023 года саботаж РФ привел к значительному сокращению экспорта зерна из Украины.

26 января в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины сообщили, что суточное количество выходов загруженных судов по "зерновому коридору" из украинских портов упало до антирекордного показателя.

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