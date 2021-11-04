Компетентные органы двух государств согласовали форму сертификата на экспорт из Украины молока и молочных продуктов.

Украина и Иордания согласовали сертификат, который позволит Украине экспортировать молоко и молочные продукты в эту страну.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил на онлайн-брифинге.

"На этой неделе мы открыли еще один рынок - экспорт украинской молочной продукции в Иорданию. Компетентные органы двух государств согласовали форму сертификата на экспорт из Украины молока и молочных продуктов", - сказал Кулеба.

По его словам, это конкретный результат совместной работы дипломатов и специалистов Госпродпотребслужбы.

Читайте такжеВ Украине взлетели цены на мясо: на что придется раскошелитсяКулеба отметил, что между Украиной и Иорданией очень хорошо развивается торговля.

Как ранее сообщал УНИАН, в октябре Украина и Иордания согласовали сертификат, который позволит бесперебойно экспортировать курятину, субпродукты и другие продукты птицеводства, даже в случае вспышек птичьего гриппа.

Документ стал пятым сертификатом на экспорт, который Украина и Иордания согласовали за последнее время. Ранее компетентные органы обеих стран договорились об экспорте из Украины охлажденной замороженной говядины, мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.

Автор: Виталий Саенко