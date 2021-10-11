Страны согласовали сертификат на экспорт продукции птицеводства для бесперебойной торговли.

Украина и Иордания согласовали сертификат, который позволит бесперебойно экспортировать курятину, субпродукты и другие продукты птицеводства, даже в случае вспышек птичьего гриппа.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

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"Мы решили одну из проблем украинских экспортеров мяса птицы, согласовав новый сертификат с Иорданией. Новая договоренность приносит конкретный результат: украинские компании и иорданские потребители могут быть уверены в бесперебойной поставке продукции из Украины", - отметил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Документ стал пятым сертификатом на экспорт, который Украина и Иордания согласовали за последнее время. Ранее компетентные органы обеих стран договорились об экспорте из Украины охлажденной замороженной говядины, мяса овец, крупного рогатого скота и овец для забоя.

В МИД напомнили, что Украина входит в топ-10 мировых экспортеров курятины.

Главные покупатели украинской курятины:

Больше всего отечественной мясопродукции было экспортировано в страны Ближнего Востока, Евросоюза и СНГ. Доля стран ЕС в стоимостном измерении составила 20%.

Крупнейшим покупателем украинского мяса в прошлом году была Саудовская Аравия с долей 20,9% от всего экспорта.

Эта ближневосточная страна закупает у Украины исключительно мясо птицы. Первые закупки она сделала в 2015 году – 28 тонн на сумму 34 тысячи долларов. А уже в 2020 году экспорт украинского мяса птицы в Саудовскую Аравию достиг 83 тысячи тонн на сумму 136 миллиона долларов.

Значительными были также доли Нидерландов (13,9%), Объединенных Арабских Эмиратов (8,3%), Беларуси (6,1%), Азербайджана (5,2%) и Казахстана (4,1%).

В целом экспорт Украины в эти страны составил 59% всех поставок мяса на глобальном рынке.

Предыдущие показатели

Украина по итогам 2020 года сократила экспорт курятины в страны Европейского Союза на 18,8% – до 108,6 тыс. тонн, но при этом стала третьим крупнейшим поставщиком мяса птицы в этот регион.

18 февраля 2021 года Украина обновила абсолютный рекорд по экспорту курятины.

Украина по итогам января-апреля 2021 года вернула себе место в тройке топ-экспортеров курятины в Европейский Союз.

Автор: Анна Нагорная