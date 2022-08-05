Подписание зерновой соглашения подается в турецких СМИ как блестящая дипломатическая победа.

В Турции продвигают тезисы о возможности мирного урегулирования войны в Украине благодаря зерновому соглашению.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

По словам посла, в Турции зерновое соглашение подается как блестящая победа турецкой дипломатии.

"Здесь неоднократно высказывали сигналы о том, что зерновое соглашение может стать путем к более широкому взаимопониманию и более широкой коммуникации по мирному урегулированию войны в Украине. Но, согласно заявлениям нашего президента и других представителей властей, без полного вывода российских войск никакого прекращения огня быть не может. Нам очень важно держать эту позицию, и мы не привязываем это соглашение к какому-либо пониманию относительно мирных переговоров. Это фальшивый путь, для того, чтобы ввести в заблуждение часть общества и показать тренды, которых не существует", - подчеркнул он.

Также Боднар сообщил, что загруженные украинским зерном корабли проверяют по два представителя от каждой из сторон соглашения. Осмотры длятся примерно по 1,5 часа.

"Сейчас идет согласование процедуры осмотра кораблей, после чего мы сможем наладить и ускорить их прохождение. Таким образом, мы сможем достичь объема экспорта нашего зерна в 3 млн тонн в течение месяца", - сказал он.

Зерновой коридор: соглашение и обстрел порта

22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокировании трех украинских портов для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

Согласно договору сроком действия 120 дней с возможностью продления, контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Пивденный" полностью остается за украинской стороной. Суда должны передвигаться по одобренному сторонами маршруту без военного сопровождения, однако предусмотрен досмотр судов, которые идут в Украину, на предмет наличия вооружения.

Уже на следующий день после подписания соглашения российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами. В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда российские ракеты атаковали порт, там ждало отправки зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что ракетный обстрел порта Одессы - это плевок президента Российской Федерации Владимира Путина в лицо президенту Турции Реджепу Эрдогану и генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу. Там призвали ООН и Турцию обеспечить соблюдение Россией своих обязательств в рамках безопасного функционирования зернового коридора.

Через несколько часов после атаки РФ на Одесский морской порт, где ожидало отправки зерно, в ООН отреагировали на преступление россиян. Генсек ООН Антониу Гутерреш "безоговорочно осудил удары, нанесенные по украинскому порту Одесса". Но он в очередной раз не назвал Россию ответственной за ракетный удар и нарушение договоренностей.

Министр обороны Турции Хулуси Акар вскоре после обстрела заявил, что были проведены переговоры с российской стороной и россияне заверили, что "не имеют никакого отношения к этому нападению".

В тот же день пропагандист РФ Евгений Попов цинично признался, что оккупанты ударили по порту Одессы. Уже в воскресенье удар подтвердили в МИД России, пресс-секретарь ведомства Мария Захарова заявила, что целью "высокоточной" атаки было не зерно, а катер, а российское Минобороны взялось хвастаться кадрами атаки по инфраструктуре порта.

23 июля издание The New York Times опубликовало материал, в котором неназванный источник в ООН утверждает, что ракетным ударом по порту Одессы РФ технически не нарушила зерновое соглашение, подписанное в Стамбуле. Мол, Россия не обещала не обстреливать те части украинских портов, которые напрямую не вовлечены в экспорте зерна.

В МИД сразу обратились к руководству ООН за разъяснениями.

24 июля 2022 года в ООН открестились от заявления о том, что РФ "не нарушила соглашение" обстрелом порта в Одессе.

3 августа 2022 стало известно, что первые с начала вторжения РФ в Украину плывет судно за экспортным зерном.

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