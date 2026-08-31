Дания лишит украинских мужчин права на проживание: кого коснутся изменения

Мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащим воинской обязанности в Украине, не будут выдавать и не будут продлевать вид на жительство.

Парламент Дании поддержал изменение правил пребывания украинцев в стране. Новые ограничения коснутся мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащих мобилизации в Украине.

Как пишет датское издание Berlingske, речь идет об изменениях в так называемом специальном законе для украинцев, принятом в Дании после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году.

"Наши правила проживания не предназначены для того, чтобы их использовали с целью уклонения от мобилизации для обороны Украины. Они помогают подрывать военные усилия украинцев", – заявил министр иммиграции и интеграции Дании Мортен Бедсков.

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По его словам, датское законодательство должно гарантировать, что украинцы получат возможность продолжать борьбу за свободу своей страны.

Кого коснутся изменения

Специальный закон, введенный в марте 2022 года, позволил гражданам Украины получать вид на жительство в Дании без прохождения стандартной процедуры предоставления убежища. Это право распространялось на украинцев независимо от пола, возраста и военной обязанности.

Теперь правила планируется изменить для украинских мужчин в возрасте от 23 до 60 лет, подлежащих военной службе в Украине.

По данным датского Министерства иммиграции и интеграции, по состоянию на 1 мая 2026 года в стране насчитывалось около 9300 мужчин этой возрастной категории, которые имеют или имели вид на жительство в соответствии со специальным законом и до сих пор зарегистрированы как жители Дании.

Важно, что новые правила не будут иметь обратной силы. Они будут касаться заявлений, поданных после 25 июня 2026 года, когда законопроект был внесен в парламент.

То есть изменения в первую очередь коснутся вновь прибывших украинских мужчин соответствующего возраста, а также тех, кому в дальнейшем понадобится продлить вид на жительство.

Дания присоединяется к новой европейской линии

С 30 июля Европейский Союз ужесточил правила для новых заявителей на временную защиту. От украинских мужчин, желающих получить такую защиту в другой европейской стране, могут потребовать документальное подтверждение выполнения военной службы в Украине.

Дания формально не обязана соблюдать эти правила из-за своей особой позиции в отношении политики ЕС в сфере юстиции и внутренних дел. Однако датское правительство решило самостоятельно привести национальные правила в соответствие с новой европейской политикой.

27 августа законопроект получил поддержку большинства политических сил. Документ прошел финальное (третье) чтение, набрал необходимое количество голосов депутатов и официально вступил в силу.

Единственной представленной в парламенте партией, выступившей против поправок, стала "Единство".

Защита украинцев за рубежом

Как сообщал УНИАН, страны-члены Евросоюза продлили до 4 марта 2028 года действие механизма временной защиты для украинских граждан, выехавших из-за войны в страны ЕС.

Недавно в Швейцарии продлили срок временной защиты украинцев, спасающихся от войны, до марта 2028 года. Однако страна будет проверять у новых просителей защиты из Украины соблюдение ими военных обязательств, действующих в Украине.

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