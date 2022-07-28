По словам министра МИД Турции, необходимо сосредоточиться на достижении прекращения огня между Россией и Украиной.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу считает, что зерновая сделка увеличит шансы на дипломатическое решение войны России против Украины.

Об этом пишет издание CNBC.

"Успешное выполнение соглашения может укрепить доверие между двумя сторонами, увеличив шансы на дипломатическое решение войны, которая бушует с момента вторжения России к соседу в конце февраля", - заявил министр.

По его словам, необходимо сосредоточиться на достижении прекращения огня между Россией и Украиной после соглашения об экспорте зерна, заключенного на прошлой неделе.

Как сообщал УНИАН, 23 июля российские войска нанесли удар по Одесскому портукрылатыми ракетами типа "Калибр". Но президент Владимир Зеленский заявил, что Украина начнет экспорт зерна, несмотря на российский ракетный удар по порту Одессы.

22 июля в Стамбуле было подписано соглашения по разблокированию трех украинских портов – "Одесса", "Черноморск" и "Южный" – для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией. Контроль за портами "Одесса", "Черноморск" и "Южный" полностью остается за украинской стороной.

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