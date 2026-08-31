Франция создает 'супер-Rafale' с новым радаром и гиперзвуковым оружием

Новый F5 будет оснащен более мощной электроникой, усовершенствованной системой радиоэлектронной борьбы, новым двигателем и сможет взаимодействовать с боевым беспилотником.

Французская авиастроительная компания Dassault Aviation разрабатывает новую версию многоцелевого истребителя Rafale – стандарт F5. В самой компании его уже называют "супер-Rafale", пишет CNEWS.

Ожидается, что новый самолет начнет поступать на вооружение французских вооруженных сил в период между 2033 и 2035 годами. Только после этого истребитель планируют предложить иностранным заказчикам.

О перспективном самолете рассказал генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье. По его словам, разработка F5 является требованием французских военных, а компания намерена уложиться в запланированные сроки.

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Франция делает ставку на Rafale

Разработка F5 приобрела особое значение после проблем с европейской программой истребителя нового поколения Future Combat Air System. Французская Dassault Aviation и европейский консорциум Airbus не смогли договориться о распределении ролей в проекте.

В результате Париж решил сосредоточиться на дальнейшей разработке собственного истребителя.

"На данный момент совместной разработки с зарубежными странами нет", – заявил Траппье, при этом не исключив возможности будущего партнерства.

Что изменится в Rafale F5

Новая модификация должна получить целый комплекс технологических обновлений. Среди них – новый радар, более мощная вычислительная архитектура и модернизированная система радиоэлектронной борьбы Spectra.

Также для самолета разрабатывается двигатель T-REX с тягой около 9 тонн.

Еще одной важной особенностью станет возможность применения французской гиперзвуковой ядерной ракеты ASN4G. Она должна прийти на смену нынешней ASMPA-R примерно с 2035 года.

Таким образом, Rafale F5 должен стать не просто обновленной версией уже известного истребителя, а важной составляющей французской системы стратегического сдерживания.

Истребитель будет работать совместно с беспилотником

Еще одна ключевая особенность F5 – способность действовать совместно с беспилотным летательным аппаратом с низкой заметностью.

Речь идет о перспективном боевом беспилотнике, который будет разрабатываться на основе демонстратора nEUROn. Он должен выполнять разведывательные задачи и проникать в глубоко защищенное воздушное пространство еще до появления там Rafale.

Такая концепция позволит распределить задачи между пилотируемым истребителем и беспилотником: дрон сможет действовать впереди, собирать разведданные и помогать преодолевать вражескую систему противовоздушной обороны, тогда как Rafale останется основной боевой платформой.

Французское законодательство о военном планировании также предусматривает перенос поставок около двух десятков Rafale, чтобы их сразу можно было производить в перспективном стандарте F5.

Впрочем, иностранным покупателям придется набраться терпения. По словам Эрика Траппье, экспортные поставки Rafale F5 начнутся не раньше 2035 года.

Rafale: основные характеристики

Ранее французская компания Dassault Aviation опубликовала свои результаты за первое полугодие 2026 года. Компания показала чистый объем продаж за период в 4,157 млрд евро, что превышает показатели за первое полугодие 2025 года (2,854 млрд евро).

Для Украины темпы производства истребителей и текущий портфель заказов имеют действительно практическое значение, учитывая договоренность о закупке 16 истребителей Rafale, которые должны быть поставлены в 2028–2029 годах.

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл подробности о получении Украиной самолетов Rafale. Украина получит 4 из 16 самолетов Rafale сразу после прохождения пилотами обучения.

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