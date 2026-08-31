'Муравьиный постапокалипсис' в Чернобыле: исследователи показали удивительное явление (фото)

Во время пожара гнездо, состоящее из горючего материала, может сгореть практически полностью.

В Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике произошло удивительное событие – на территории после недавних пожаров возродилось "поселение" муравьев.

"Во время первых выездов на место майских пожаров картина была до боли знакома – как после пожаров 2020 года: пятьдесят оттенков черного, покров из рыжей хвои и почти полная экологическая пустота. Правда, уже тогда удалось заметить несколько рыжих лесных муравьев. Сначала наши специалисты решили, что это случайность: кого-то занесло ветром, кто-то чудом уцелел", – рассказали в заповеднике.

Однако через месяц ситуация изменилась. Где-то пробилась трава, а муравьев стало значительно больше – буквально повсюду.

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"И это действительно удивило", – подчеркивают исследователи.

Экологи отмечают, что для муравьев лесной пожар – катастрофа в полном смысле этого слова. Их гнездо состоит из горючего материала и во время пожара может выгореть практически полностью, а на его месте остается лишь воронка. Более того, вместе с "домом" исчезает кормовая база, меняются температура, влажность и другие условия – фактически исчезает привычная лесная среда.

"А они… начали строить новые гнезда, прокладывать тропинки и активно осваивать пепелище. Для наших ученых это стало своеобразным вызовом. Они разработали план исследования под рабочим названием "Муравьиный постапокалипсис" и привлекли к работе студента, который будет исследовать эту тему в рамках бакалаврской работы", – отмечается в сообщении.

В настоящее время ведется активный сбор данных, чтобы выяснить, как муравьи переживают масштабные пожары и насколько быстро способны возвращаться на территории, где, казалось бы, для них уже ничего не осталось.

Как писал УНИАН, в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике исследователь зафиксировал, как олени-рогачи выходят на опушку – на роковищах появляются первые самцы – начинается гон. Пока что они ведут себя осторожно – держатся преимущественно в лесу, а на открытые места почти не выходят.

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