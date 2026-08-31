Путин после визита главы ЦРУ принял решение об эскалации войны, - The Economist

Путин загнан в угол и пытается сохранить свою власть и жизнь.

Российский диктатор Владимир Путин после нескольких недель размышлений летом, по всей видимости, принял решение об эскалации, чтобы сохранить свою власть и жизнь. Об этом пишет The Economist, ссылаясь на заявления источников, близких к Кремлю.

При этом один из давних соратников Путина говорит, что он, вероятно, воспринял визит главы ЦРУ Джона Рэтклиффа как признак американской слабости. По словам источника, именно так Путин интерпретировал визит в Москву в ноябре 2021 года Билла Бернса, директора ЦРУ при Джо Байдене, который пытался предостеречь его от вторжения в Украину.

"Никто не может знать, что творится в голове у Путина. Но причины эскалации войны, как и само решение о вторжении, носят внутренний характер. Его главной целью всегда было сохранение собственной власти и, в конечном счете, своей жизни", - отмечает издание.

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Главные проблемы Путина

Одна из главных проблем для Кремля – исчезновение молчаливого согласия общественности на войну. Доверие к телевизионной пропаганде падает, а молодые люди размещают в социальных сетях призывы к прекращению войны. Рейтинг одобрения Путина снижается.

Настроение среди элиты еще более пессимистично. По словам одного инсайдера, главная проблема заключается не столько в экономике или отсутствии военных успехов, сколько во времени, потраченном впустую: каким бы ни был исход, почти пять лет – это провал. Растет ощущение, что царь голый, говорит другой представитель элиты.

И хотя ни одна из экономических или политических проблем России не является фатальной для Путина, однако им руководит логика его режима: никогда не показывать слабость, отмечает издание:

"Российская система отличается высокой терпимостью к насилию, но не прощает неудач. Вероятно, Путин считает, что прекращение войны без достижения даже минимальной цели – захвата всего восточного Донбасса – подвергнет его физической опасности. "Меня повесят", – говорил он некоторым из своих приятелей в какой-то момент во время войны, по словам инсайдера".

Однако продолжение войны в ее нынешнем виде также не является решением - оно просто поглощает экономические ресурсы и растрачивает политический капитал, говорит один из представителей российской элиты.

Все это может сделать эскалацию привлекательной для Путина однако пока неясно, как он будет действовать, отмечает издание.

Россия, вероятно, усилит гибридную войну и саботаж против союзников Украины, а также будет атаковать пути снабжения из Европы в Украину. Западные разведывательные агентства опасаются, что Россия может атаковать заводы в Европе, производящие материалы для военных нужд Украины.

Внутри Украины эскалация означает расширение масштабов уже предпринимаемых Россией мер. 30 августа Министерство обороны России заявило о подготовке массированного удара по энергетической инфраструктуре Украины. Что касается наземной войны, российские источники говорят, что Путин намерен бросить в мясорубку еще 300 000–400 000 человек.

Директор ЦРУ предложил тресторонние переговоры

Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время своего визита в Москву предложил провести трехстороннюю встречу между президентом США Дональдом Трампом, президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным, чтобы положить конец войне.

В ответ на это пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что саммит возможно провести, но только для фиксации договоренностей.

Как заявлял министр обороны Украины Евгений Хмара, Россия не собирается ограничиваться захватом отдельных областей Украины, а хочет установить контроль над всей страной.

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