Посол обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна.

Посол Украины в Турции Василий Боднар назвал Турцию среди стран, которые покупают украденное Россией украинское зерно.

Об этом сообщает Reuters.

Посол также сообщил журналистам, что обратился за помощью к турецким властям и Интерполу, чтобы расследовать, кто причастен к поставкам зерна, которые следуют транзитом через турецкие территориальные воды.

Как сообщил УНИАН, вчера стало известно, что власти Турции подготовили "дорожную карту" для решения глобального продовольственного кризиса, спровоцированного нападением РФ на Украину. В частности, по итогам переговоров турецкой стороны с представителями Украины, РФ и ООН, подготовлена "дорожная карта", которая обеспечит работу "зернового коридора" под эгидой ООН. Этот план будет включать маршрут, страхование, безопасность судов, разминирование портов, а также состав командного центра.

В рамках этой инициативы на мировые рынки планируется вывезти 20 млн тонн зерна.

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