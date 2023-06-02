Турция подняла пошлину на импорт подсолнечника и подсолнечного масла.

Турция подняла импортные пошлины на ввоз семян подсолнечника и подсолнечного масла с нулевого уровня до 27% и 36% соответственно.

Как сообщает AgriCensus, пошлины подняты с 1 июня. Данная мера направлена на защиту местных сельхозпроизводителей от наплыва дешевого импортного сырья в преддверии сбора нового урожая.

По прогнозам аналитиков Министерства сельского хозяйства США (USDA), валовой сбор турецкого подсолнечника в текущем сезоне вырастет до 1,9 млн тонн (+8,6% за год), что является одним из самых высоких значений для страны за последние 10 лет. В 2023/24 МГ предварительные оценки находятся на уровне 1,75 млн тонн.

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"Турция и ранее практиковала повышение пошлин, чтобы сократить импорт, но из-за высокого уровня инфляции в последние годы правительство было вынуждено снизить пошлины и даже обнулить их", — отметил руководитель компании SOLVENTUM AS Онат Анги.

Перед установлением нулевой пошлины подсолнечное масло завозилось по импортному тарифу в 10% (при референтной цене в 2500 $/т), а масличные в 5%.

Производство растительного масла в Украине

Украина является крупнейшим производителем подсолнечного масла в мире. До полномасштабного российского вторжения Украина производила 4 400 324 тонны масла в год.

Российская Федерация занимает второе место по объему производства с пказателем 4 063 080 т.

В 2021 году Украина вышла на рекордный урожай зерновых и масличных культур за все годы наблюдений.

В июле 2022 года стало известно о том, что Россия ворует украинские семена подсолнечника. Сообщалось, что из Украины семена подсолнечника вывозят на заводы в Воронежской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае.

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