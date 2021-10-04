В 2021 году Украина вышла на рекордный урожай зерновых и масличных культур за все годы наблюдений.
Об этом сообщает "АПК-Информ" со ссылкой на директора по маркетингу Ирину Озип.
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Урожай масличных культур в Украине в 2021 г. ожидается вторым по величине и оценивается в 23,2 млн т (+19% к 2020 г.).
Аналитики ожидают рекордный урожай подсолнечника — 16,8 млн т — за счет прироста площадей и увеличения урожайности.
"Несмотря на ожидаемый рекордный урожай, цены на украинскую агропродукцию остаются достаточно высокими. Основными факторами влияния на ценовую динамику являются высокий уровень цен в основных странах-экспортерах на фоне рисков снижения производства, а также сдерживание продаж украинскими фермерами. Мы ожидаем, что высокий уровень цен сохранится на протяжении всего сезона", — отметила эксперт.
Суммарный урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2021 г. ожидается на уровне 104 млн т.
"Благоприятные погодные условия в период вегетации ранних зерновых культур сформировали достаточно высокие показатели урожайности пшеницы, ячменя и других ранних культур. Также заложен высокий потенциал урожайности поздних культур", — отметила эксперт.
Общее производство зерновых культур прогнозируется на уровне 80,6 млн т, что на 24% больше, чем в предыдущем сезоне. Основу производства в данном сегменте составляют кукуруза (37,8 млн т) и пшеница (31,2 млн т).
Украинское масло за рубежом:
В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 грн. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 грн.
Цены на подсолнечное масло в Украине:
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.
- 20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.
- 30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.
- В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.
- 27 сентября 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на подсолнечник, что соответственно повлечет за собой подорожание подсолнечного масла.
- 28 сентября 2021 года появилась информация о том, что производителям подсолнечного масла не хватает сырья.
- Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.