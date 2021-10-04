Аналитики оценивают суммарный урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2021 г. на уровне 104 млн т.

В 2021 году Украина вышла на рекордный урожай зерновых и масличных культур за все годы наблюдений.

Об этом сообщает "АПК-Информ" со ссылкой на директора по маркетингу Ирину Озип.

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Урожай масличных культур в Украине в 2021 г. ожидается вторым по величине и оценивается в 23,2 млн т (+19% к 2020 г.).

Аналитики ожидают рекордный урожай подсолнечника — 16,8 млн т — за счет прироста площадей и увеличения урожайности.

"Несмотря на ожидаемый рекордный урожай, цены на украинскую агропродукцию остаются достаточно высокими. Основными факторами влияния на ценовую динамику являются высокий уровень цен в основных странах-экспортерах на фоне рисков снижения производства, а также сдерживание продаж украинскими фермерами. Мы ожидаем, что высокий уровень цен сохранится на протяжении всего сезона", — отметила эксперт.

Суммарный урожай зерновых и масличных культур в Украине в 2021 г. ожидается на уровне 104 млн т.

"Благоприятные погодные условия в период вегетации ранних зерновых культур сформировали достаточно высокие показатели урожайности пшеницы, ячменя и других ранних культур. Также заложен высокий потенциал урожайности поздних культур", — отметила эксперт.

Общее производство зерновых культур прогнозируется на уровне 80,6 млн т, что на 24% больше, чем в предыдущем сезоне. Основу производства в данном сегменте составляют кукуруза (37,8 млн т) и пшеница (31,2 млн т).

Украинское масло за рубежом:

В Чехии подсолнечное масло украинского производства стоит около 30 крон, что составляет примерно 35 грн. В украинских супермаркетах подсолнечное масло стоит от 50 до 75 грн.

Цены на подсолнечное масло в Украине:

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине за год выросли почти вдвое. По данным Госстата, в июне этого года подсолнечное масло стоило на 80% дороже, чем в июне 2020 года.

20 июля 2021 года украинцам объяснили, почему за границей украинское масло продают в два раза дешевле.

30 июля эксперты прогнозировали, что осенью бутылка масла будет стоить около 100 грн.

В конце августа 2021 года эксперты прогнозировали, что после уборки урожая подсолнечника в Украине будет наблюдаться снижение цен на подсолнечное масло.

27 сентября 2021 года эксперты прогнозировали рост цен на подсолнечник, что соответственно повлечет за собой подорожание подсолнечного масла.

28 сентября 2021 года появилась информация о том, что производителям подсолнечного масла не хватает сырья.

Цены на подсолнечное масло и сахар в Украине в июне в годовом выражении - по сравнению с июнем 2020 года – повысились на 80,3% и 70,1% соответственно.

Автор: Елена Коваленко