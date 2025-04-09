По словам европейского чиновника, после 5 июня 2025 года, когда будет завершен "торговый безвиз", условия торговли вернутся к довоенным.

Европейский Союз не будет вводить новые торговые преференции для Украины сразу после завершения действия "торгового безвиза" 5 июня 2025 года. Тем не менее позже будут внесены изменения в условия зоны свободной торговли, утвержденной в рамках Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой европейского чиновника, знакомого с ходом переговоров.

По словам источника, после 5 июня 2025 года, когда будет завершен "торговый безвиз", условия торговли вернутся к довоенным. Он заверил, что потом ЕС вместе с украинской стороной предложит некоторые благоприятные для Киева изменения.

"Начиная с 6 июня, автономные торговые меры – торговые преференции для Украины, введенные ЕС после начала полномасштабной агрессии РФ, закончатся. Условия вернутся к довоенным. Закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры, которые сейчас установлены против ряда товарных наименований, таких как мясо курицы, яйца, мед и так далее", - рассказал журналистам чиновник.

Видео дня

Источник добавил, что также обсуждается идея оставить торговые преференции для некоторых наименований украинского экспорта в ЕС. Среди них рассматривается сталь.

"Далее ЕС продолжит дискуссии о внесении изменений в статью 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, чтобы разработать максимально выгодные для обеих сторон условия торговли и поддержать экономику Украины, которая страдает от войны", - заявил чиновник в разговоре с журналистами.

"Торговый безвиз" между ЕС и Украиной - что известно

Напомним, что в 2024 году представители государств-членов Евросоюза подтвердили предварительное соглашение, достигнутое председательством Совета и представителями Европейского парламента, о продлении приостановления импортных пошлин и квот на украинский экспорт в ЕС.

Отмечалось, что ЕС решил усилить защиту чувствительной сельскохозяйственной продукции путем усиления защитных мер, которые предусматривают учет любого неблагоприятного воздействия на рынок одного или нескольких государств-членов.

Вас также могут заинтересовать новости: