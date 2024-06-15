Прекращение заказов приведет к огромной потере бизнеса для мясной промышленности Европы.

Европейской свиноводческой отрасли грозит сценарий снижения цен и падения рентабельности, если Китай ограничит импорт из региона, заявили руководители отрасли и аналитики.

Китайские компании попросили провести антидемпинговое расследование в отношении импорта свинины из Европейского союза, сообщили китайские СМИ, поддерживаемые государством, пишет Reuters.

Это привело к эскалации напряженности после введения блоком антисубсидиарных пошлин на электромобили китайского производства.

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Китай импортировал свинины, включая субпродукты, на 6 миллиардов долларов в 2023 году, и более половины из них поступило из ЕС, свидетельствуют данные китайской таможни.

Прекращение заказов приведет к огромной потере бизнеса для мясной промышленности Европы.

"Полная приостановка экспорта свинины из ЕС в Китай станет потенциально кошмарным сценарием для цепочки поставок свинины и будет иметь последствия для всего ЕС", - подчеркнул эксперт по животному белку в Rabobank Джастин Шеррард.

Шеррард добавил, что перебои будут ощущаться во всех цепочках поставок свинины в Европе, что приведет к снижению цен и прибыли на нежелательное поголовье, произведенное фермерами региона.

Китай закупает свиное мясо, включая уши, носы и ноги, на которые у европейских покупателей нет большого спроса. Возможность экспортировать эти части животного помогает повысить стоимость всей туши, говорят аналитики.

"Потребуется время, но, возможно, экспортерам ЕС удастся найти альтернативные рынки для отрубов мышечного мяса свинины, которые в настоящее время поставляются в Китай. Однако я сомневаюсь, что можно найти альтернативные рынки для экспорта "сортового мяса" свинины из ЕС, которое в настоящее время поставляется в Китай", - указывает Шеррард.

По мнению экспертов, Южная Америка может выиграть, если уже Китай будет искать альтернативные варианты поставок. "В первую очередь это касается дополнительных продаж из Бразилии в Китай, который в последние годы расширяет свои экспортные возможности", - говорит аналитик по мясу из немецкой консалтинговой компании AMI Тим Кох.

По словам французского мясного аналитика и автора обзора сырьевых товаров Cyclope Жана-Поля Симье Россия могла бы частично компенсировать потери от экспорта из Европы.

"Россия увеличила производство свинины и говядины. Теперь она обеспечивает себя свининой", - сказал он, добавив, что Россия начала подписывать с Китаем соглашения по безопасности пищевых продуктов.

Торговая война Китая и ЕС

Европейская комиссия объявит китайским производителям электромобилей временные тарифы, из-за чего китайские компании столкнутся с дополнительными сборами в размере около 25%, сообщает агентство Bloomberg.

"Лицо, знакомое с дискуссиями в Брюсселе, сообщило, что цифры еще не окончательные. Официальные лица из нескольких государств-членов ЕС заявили об ожиданиях, что пошлины составят 25%, а некоторые компании могут столкнуться с еще большими затратами на импорт", – говорится в сообщении.

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